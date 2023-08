NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Agosto 2023

Giorgia Soleri replica alle parole di una fan

Nelle ultime settimane si è a lungo parlato della fine della relazione tra Giorgia Soleri e Damiano David. Ad annunciare la rottura con un post sui social era stato il leader del Maneskin, dopo essere stato beccato in discoteca mentre baciava un’altra donna. A quel punto il cantante, dopo la bufera, è stato costretto a intervenire, rivelando di aver messo un punto alla sua storia con la scrittrice. La Soleri, dal suo canto, poche ore dopo ha rotto il silenzio, affermando di aver sempre avuto con Damiano una relazione aperta, e in merito ha dichiarato:

“Trovo che poter vivere la propria sessualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sé e per tutte le persone che si rapportano a noi. Non considero l’esclusività un valore, motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama. […] Per tutelarci però in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche. Non è andata così, e il problema nasce da questo. Ma per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori. Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi 6 bellissimi anni insieme”.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Una fan, sotto un recente post Instagram, ha affermato di vedere Giorgia Soleri “spenta” dopo la rottura con Damiano David, e ha così scritto: “Si è spenta una luce nei tuoi occhi. L’ho notato in ogni foto da quel dì. Cerca di non vivere per un uomo, ardi per te stessa”. A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione dell’influencer, che ha affermato: “La psicanalisi su Instagram mi mancava”.

Sembrerebbe che a oggi Giorgia abbia voltato pagina, e che abbia dato il via a un nuovo capitolo della sua vita.