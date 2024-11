Nel corso della semifinale di Tú sí que vales ad arrivare in studio come ospite è stata Ilary Blasi. A un tratto però la conduttrice ha fatto una simpatica gaffe, quando ha sbagliato il nome del maestro Adriano Pennino.

La gaffe di Ilary Blasi

Ilary Blasi è tornata su Canale 5! Sappiamo bene che quest’anno la conduttrice, dopo l’addio a L’Isola dei Famosi, ha preso in mano le redini della nuova fortunata edizione di Battiti Live, che ha ottenuto un enorme successo. Attualmente dunque la presentatrice romana si sta concentrando su altri progetti e stando a quanto si mormora sarebbe previsto nei prossimi mesi un sequel del docufilm Unica. In attesa di saperne di più in merito, solo ieri sera la Blasi è arrivata nello studio di Tú sí que vales e ancora una volta ha conquistato il pubblico.

Ilary ha avuto il compito di giudicare le performance in playback dei quattro giudici, che ormai da diverse puntate si stanno lanciando in divertenti imitazioni. In questa occasione dunque la conduttrice ha sfoggiato tutta la sua simpatia e dopo aver fatto con Sabrina Ferilli una battuta sul suo ex marito Francesco Totti è stata anche protagonista di una gaffe che in breve è diventata virale sui social.

Tutto è iniziato quando la presentatrice stava dicendo la sua sulla performance di Gerry Scotti, che si è lanciato in un’imitazione di Adriano Celentano. Mentre stava dando il suo giudizio, Ilary Blasi ha sbagliato il nome del direttore d’orchestra Adriano Pennino e l’ha chiamato “Pennicchio”. A quel punto i giudici hanno prontamente fatto notare l’errore alla conduttrice, che è così scoppiata a ridere in una fragorosa risata, facendo divertire allo stesso tempo tutto il pubblico e il web.

gli innati tempi comici di ilary blasi pic.twitter.com/KlrHhwcE9s — mat. (@justtmat) November 9, 2024

Ancora una volta dunque la Blasi è riuscita a strappare un sorriso a tutti i telespettatori e di certo in molti attendono con ansia il suo ritorno in tv.