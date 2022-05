Ilary Blasi “sgridata dagli autori” durante L’isola dei famosi: il retroscena

1 Ilary Blasi bacchettata dagli autori dell’Isola dei famosi

Ciò che piace tanto de L’Isola dei famosi, oltre a ciò che accade ai naufraghi, è sicuramente la conduttrice Ilary Blasi. La sua simpatia, il suo saperci fare in tutte le varie situazioni portano il pubblico a seguire il reality piacevolmente. E sicuramente quest’anno, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria come opinionisti, la squadra in studio è davvero perfetta.

Proprio il trio è spesso protagonista di battute, momenti di ironia e anche tante gaffe, specialmente da parte di Ilary. Gaffe che fanno proprio parte della personalità della conduttrice che ammette di essere così. Lo ha raccontato lei stessa in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni in cui ha spiegato che più di una volta gli autori l’hanno sgridata.

Di recente è successo uno svarione con Ilona Staller quando era in nomination. Nel discorso dei 30 secondi prima dello stop del televoto, la Blasi ha detto “Niente ti scure***a” invece che “Niente di scoraggia”. Questa cosa l’ha fatta talmente ridere da non riuscire a continuare. Ha raccontato infatti: “Ho fatto continuare Nicola e Vladimir perché non riuscivo a smettere di ridere. Non ci potevo credere. Loro hanno letto al posto mio i 30 secondi canonici prima della chiusura del televoto, mentre gli autori urlavano: ‘seri, seri!'”.

Ma i rimproveri veri e propri ogni tanto arrivano quando Ilary Blasi scherza con Alvin prima delle prove che i naufraghi devono sostenere. A tal proposito, ha anche spiegato che non è vero che lei e l’inviato non si sopportano. Anzi, si fanno battutine continue proprio perché c’è una grande confidenza.

“Nella vita ci sfottiamo così. Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi, ci conosciamo da 20 anni. A volte gli autori mi sgridano perché le prove sono importanti per in naufraghi, sono una liturgia e dovrei essere meno ‘caciarona’. Poi, mentre lo show va avanti, magari mi riposo un po’, tanto che Nicola mi dice: ‘Adesso ripeti tutta la spiegazione della prova’”.

Nel raccontare queste gaffe, Ilary ha rivelato anche qualche aneddotto che noi non sapevano, successo sempre durante l’Isola dei famosi…