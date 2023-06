NEWS

Debora Parigi | 13 Giugno 2023

Arriva una bella notizia per la famiglia di Ilary Blasi, la sorella minore Melory, infatti, è in attesa del secondo figlio

Arriva la cicogna per la sorella di Ilary Blasi, in attesa del secondo figlio

C’è grande gioia in casa Blasi per l’arrivo di un nuovo bebè. No, non stiamo parlando di Ilary Blasi. La nota conduttrice, che ha già tre figli dall’ex marito Francesco Totti, non ha al momento intenzione di averne un altro con il nuovo compagno, l’imprenditore tedesco Bastian.

Ad essere in dolce attesa è la sorella Melory, che ha già una figlia, Jolie, nata il 25 aprile 2021. Melory e il marito Tiziano Panicci (si sono sposati a luglio del 2017) hanno dato la notizia attraverso i social con un video molto dolce in cui è coinvolta tutta la famiglia.

Nel breve filmato si vede Tiziano che disegna un cuore su un foglio e lo colora di rosso, poi lo ritaglia e lo dà a Jolie. A questo punto la babina corre subito dalla mamma e le poggia il cuore su ventre, poi lo bacia dolcemente. Melory, Tiziano e Jolie si abbracciano contenti per il nascituro.

Melory è la minore delle sorelle Blasi: la più grande è Silvia, classe 1980, poi c’è Ilary e infine Melory. Proprio la sorella minore di Ilary Blasi ha accompagnato il video scrivendo: “Abbiamo qualcosa da condividere con voi”. E con una serie di hashtag ha fatto capire la sua seconda maternità

Da quello che si può capire, la gravidanza è solo all’inizio. Probabilmente avrà atteso il terzo mese per annunciarlo a tutti, come spesso accade. Adesso si attende di scoprire il sesso del nascituro e siamo sicuri che la coppia lo condividerà con i suoi follower. Magari sarà organizzato un bel gender reveal? Noi intanto facciamo tantissimi aguri a Melory, Tiziano, Jolie e a tutto la famiglia Blasi.