1 Il nuovo programma di Ilary Blasi

Dopo il successo de L’Isola dei Famosi, finalmente Ilary Blasi è pronta a tornare sul piccolo schermo. Dal 16 settembre infatti la conduttrice debutta su Canale 5 in prima serata con il suo nuovo programma, Star in the Star, già attesissimo dal grande pubblico. Ma di cosa si tratta e cosa vedremo nel corso di questo show? A svelarlo è la Blasi stessa, che nel corso di un’intervista per Tv Sorrisi & Canzoni, come riporta Isa&Chia, afferma:

“È un celebrity show dove ci sono dieci personaggi famosi, in grado di cantare, che devono immedesimarsi in altrettante star italiane o internazionali tra cui, Michael Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero, Mina e Lady Gaga. Non solo dovranno imitarli ma saranno camuffati, come se fossero loro. Sarà impossibile capire chi si nasconde dietro la maschera, non lo saprò neppure io! All’inizio i concorrenti dovranno imitare il cantante assegnato, che sarà sempre lo stesso per tutte e sette le puntate, cantando in playback. Poi inizieranno a cantare con la loro voce, cercando di imitarlo. Alla fine di ogni puntata sarà eliminato un concorrente, che verrà smascherato. Vincerà chi dimostrerà di essere il più bravo”.

Solo poche ore fa nel mentre su Canale 5 è stato presentato il primo promo del nuovo programma di Ilary Blasi. Nello spot di Star in the Star vediamo la conduttrice in splendida forma, pronta a mettersi in gioco con questa nuova avventura. Tuttavia sui social è scoppiata una piccola polemica. Alcuni utenti sul web infatti hanno insinuato ingiustamente che la trasmissione abbia dei tratti che rimandano a due noti programmi Rai: Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show. A quel punto i più maliziosi hanno lanciato numerose frecciatine, nonostante Star in the Star non abbia ancora fatto il suo debutto.

Senza dubbio però il programma di Ilary sarà un enorme successo e una volta partito metterà a tacere le malelingue. Nel mentre la Blasi ha anche svelato quale sarà il suo ruolo all’interno della trasmissione. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.