Vincenzo Chianese | 11 Aprile 2023

Isola dei Famosi

Parla Ilary Blasi

Lunedì sera parte ufficialmente la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e tanta è l’attesa per il ritorno del reality show. Anche stavolta, per il terzo anno di fila, il programma vedrà la conduzione di Ilary Blasi, pronta a ricoprire nuovamente questo ruolo. Al suo fianco, nelle vesti di opinionisti, ci saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, che per la prima volta si metterà alla prova con questa nuova esperienza. L’inviato sarà invece Alvin, che proprio in queste ore è arrivato in Honduras. Nel mentre Ilary ha appena rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi & Canzoni e nel corso della chiacchierata ha detto la sua sul cast di naufraghi, rivelando in anteprima che i concorrenti verranno divisi in tre tribù. Queste le dichiarazioni della Blasi, riportate da Isa&Chia:

“Ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza dalle coppie. Ma non sappiamo altro sulle dinamiche del gioco, navighiamo a vista. Vediamo cosa accadrà una volta sbarcati in Honduras. Il cast mi piace molto. Ogni giorno incontro qualcuno di loro. Dal vivo oppure online su Zoom, ed è bello perché hanno tutti “sapori” differenti. Mi piace che ci siano caratteri forti e diversi. I “normotipo” non li ho mai amati, ma sulla carta non sembra ce ne siano”.

Ma non è finita qui. Successivamente la conduttrice ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata. Come sappiamo infatti da mesi si mormora di una presunta lite tra Ilary Blasi e Alvin, che tuttavia non è mai stata confermata da parte dei diretti interessati. Adesso però la presentatrice de L’Isola dei Famosi ha raccontato di aver davvero quasi litigato con l’inviato, col quale da anni ha un bellissimo rapporto di amicizia, e in merito ha affermato:

“Giravano voci che avessimo litigato. Quindi Alvin un giorno mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo. Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dove mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio”.