Michelle Hunziker, la nuova casa a Milano con vista CityLife

NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Giugno 2023

La nuova casa di Michelle Hunziker

È stato senza dubbio un anno intenso, l’ultimo, per Michelle Hunziker. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi infatti la conduttrice ha voltato del tutto pagina, dando il via a un nuovo capitolo della sua vita. Contemporaneamente la presentatrice è diventata nonna per la prima volta e in queste settimane si sta godendo il suo nipotino, Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Nel mentre Michelle ha anche lasciato la villa a Bergamo nella quale viveva con Trussardi, e negli ultimi mesi si è trasferita in una nuova casa a Milano, che di recente ha mostrato sui social.

L’appartamento, sul quale non abbiamo ancora molti dettagli, si trova nella zona nord occidentale della città, e ha una vista diretta su CityLife, uno dei quartieri più in voga del momento. Proprio la Hunziker ha infatti condiviso uno scatto dal terrazzo di casa, in cui si notano proprio le ormai iconiche torri.

L’interno della nuova casa di Michelle Hunziker è invece caratterizzato da porte di legno chiaro, pareti bianche ed elementi di ottone. Non manca anche la moquette chiara nel salone, che di certo la conduttrice potrà godersi a pieno.

In queste settimane intanto Michelle Hunziker ha rilasciato un’intervista al settimanale F, durante la quale ha parlato del suo ruolo da nonna. Queste le sue dichiarazioni: “Quando ho in braccio Cesare gli dico “amore della nonna”, con gli altri mi piace anche “mamma al cubo”. Capisco però chi prova un po’ di fastidio, perché la parola nonna è subito collegata alla terza età. Come quando ho compiuto 40 anni e tutti mi dicevano “vedrai che ti stancherai più facilmente, se farai tardi la sera avrai l’hangover, ti cambierà il metabolismo”. Niente di tutto questo mi è successo, eppure ho 46 anni. Quindi finché sto bene non ci penso”.