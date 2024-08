Una battaglia legale infinita quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo le ultime notizie, la showgirl avrebbe chiesto un aumento all’ex marito nell’assegno di mantenimento. Pronta la replica di lui che invece quell’assegno vorrebbe tagliarlo. Ecco cosa sta accadendo.

Ilary Blasi vuole più soldi e Francesco Totti vuole tagliarglieli

Sono passati due anni da quando Ilary Blasi e Francesco Totti annunciarono la loro separazione. E da quel giorno i due ex coniugi stanno ancora lottando l’uno contro l’altra per il divorzio e ovviamente i beni. Sì perché la loro storia non è finita in modo pacifico e con le frasi di rispetto e affetto reciproco. Bensì è partita una battaglia legale (e anche social) a colpi di ripicche, borse, orologi, scarpe e case varie.

Parlando dell’assegno di mantenimento, la cifra ammontava (per volere del Tribunale) a 12.500 euro. Soldi versati da Totti all’ex moglie per il mantenimento dei tre figli e per la gestione della casa. Ma, come riporta il quotidiano Il Messaggero, adesso la showgirl avrebbe chiesto al giudice del Tribunale di Roma, a cui è assegnato il fascicolo sulla separazione dall’ex capitano giallorosso, di revisionare al rialzo l’assegno. In pratica dai 12.500 euro la richiesta va sui 18-20.000 euro al mese.

LEGGI ANCHE: Alberto Angela ricorda suo padre Piero Angela

La richiesta di aumento è stata ovviamente motivata da Ilary Blasi che “sostiene di non guadagnare più come prima”. Insomma un aumento perché lei non ha più le entrate personali che aveva fino a qualche anno fa. La Blasi, infatti, nella scorsa stagione televisiva non ha praticamente lavorato, perdendo anche la conduzione dell’Isola dei famosi. È tornata in TV di recente con la conduzione di Battiti Live che però ha sicuramente un cachet più basso rispetto al reality. E ha aggiunto che anche le spese per la villa all’Eur (di proprietà di Totti) tra bollette e personale domestico sono più elevate del previsto.

LEGGI ANCHE: Tony Effe nella polemica dopo la sua reazione a una richiesta di una fan

Ma a questa richiesta è arrivata la risposta di Francesco Totti che non solo non ha intenzione di accettare, ma vorrebbe addirittura tagliare quell’assegno di mantenimento mensile. Ovviamente anche in questo caso con una motivazione che è legata al figlio maggiore Cristian che gioca a calcio e ha un contratto con la squadra dell’Olbia. “È indipendente, e non vive più nella casa coniugale”, riferisce il Pupone nella sua motivazione alla volontà di tagliare gli alimenti.