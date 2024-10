Il settimanale Gente ha beccato Francesco Totti in compagnia della giornalista e conduttrice di SportMediaset, Marialuisa Jacobelli, entrare e uscire insieme da un hotel di Roma. La rivista ha contattato lei per chiederle qualche informazione e lei ha confermato tutto: “Se ci sono le foto, è evidente”.

Francesco Totti insieme a Marialuisa Jacobelli

Dopo la separazione da Ilary Blasi (pronta a tornare con la serie Unica su Netflix), Francesco Totti ha ritrovato la serenità accanto a Noemi Bocchi, dunque le indiscrezioni e foto che emergono ora dal settimanale Gente hanno spiazzato un po’ tutti.

Sappiamo infatti che Francesco Totti è legato sentimentalmente a Noemi Bocchi. Su di loro si sono spesso rincorsi anche i rumor del desiderio di convolare a nozze e creare una famiglia, ma nulla di questo ha mai trovato conferme. Nelle scorse ore però l’ex attaccante e capitano della Roma è tornato a far parlare di sé a causa di questo nuovo pettegolezzo.

La rivista ha paparazzato Francesco Totti in compagnia della giornalista e conduttrice di SportMediaset, Marialuisa Jacobelli (figlia di Xavier Jacobelli) entrare e uscire dopo circa un’ora e mezza dallo stesso hotel, a Roma.

L’indiscrezione ha fatto il giro del web e ci si chiede ora cosa sia effettivamente accaduto tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli. A giudicare dalle parole di lei pare però che ci sia un legame speciale tra loro.

Lei conferma il flirt

Ma non finisce qui. Perché a quanto pare Gente avrebbe contattato Marialuisa Jacobelli per chiederle qualche informazione in più a riguardo. A quanto pare, al di là di quel che si potesse pensare, la giornalista e conduttrice non ha evitato l’argomento.

«Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente», ha detto a proposito delle immagini che al ritraggono in compagnia di Francesco Totti. Esternazioni queste che dunque lasciano pensare a qualcosa di più di una semplice conoscenza o amicizia, per intenderci.

Quando poi le è stata posta una domanda diretta sulla presunta liason tra lei e Francesco Totti, Marialuisa ha confermato con un secco “Sì”.

Da parte dell’ex capitano giallorosso non giunge però alcuna dichiarazione. Dunque restiamo in attesa che Totti si esponga ufficialmente sulla faccenda e dica la sua. Novella2000.it resta a disposizione per rettifiche o chiarimenti del caso.