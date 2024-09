I teneri auguri della figlia Isobel per il compleanno fanno commuovere Francesco Totti, che non nasconde le lacrime: “Ti amo papino, sarai sempre con me”.

Francesco Totti in lacrime per la figlia Isobel

Grande giornata in casa di Francesco Totti! Oggi l’ex capitano della Roma festeggia 48 anni, ma già dalla mezzanotte sono iniziati i festeggiamenti per il suo compleanno. E, tra i tanti momenti ripresi e condivisi sui social, ce n’è stato uno che ha commosso e non poco il Pupone. Partiamo per ordine.

LEGGI ANCHE: Tony Effe scriveva davvero a Chiara Ferragni? La replica a Fedez

Da poco tornato dall’Egitto con la sua compagna Noemi Bocchi per l’apertura della prima sede della Totti Soccer School, Francesco Totti ha potuto concedersi un momento tutto per sé, con la sua famiglia e le persone a lui care. L’ex attaccante giallorosso ha spento le candeline circondato dall’amore di chi gli vuole bene e si è persino divertito a cantare al karaoke, Felicità di Albano e Romina Power.

Finiti i canti e gli applausi degli invitati, Francesco Totti non ha potuto nascondere la commozione, come abbiamo precedentemente accennato. Il Pupone si è lasciato andare alle lacrime quando sua figlia Isabel ha letto ad alta voce un bigliettino per lui. Un momento che farà calare una lacrimuccia anche a voi. Sua figlia ha pronunciato queste parole, con la sua vocina tenera: «Ti amo papino, sarai sempre con me. Buon compleanno».

Le affettuose parole della sua piccola di 8 anni, hanno emozionato tutti i presenti e in particolare Francesco Totti. Dopo un abbraccio tenerissimo, l’ex marito di Ilary Blasi ha ringraziato la sua bambina per le bellissime parole riservate. Il momento è stato ripreso da Noemi Bocchi. Un frammento della serata davvero strappalacrime, che Totti difficilmente dimenticherà. Per lui si è trattato sicuramente della serata perfetta.

Intanto in queste ore sono davvero tantissimi gli auguri che stanno giungendo a Francesco Totti anche via social da parte di estimatori e tifosi di calcio. Indubbiamente i più sono parte della curva giallorossa, che l’ha visto esordire per la prima volta nel 1989 e poi in prima squadra nel 1992. Un amore indissolubile, che continua ancora oggi, ma che si è interrotto con il calcio giocato nel 2017. Per quasi vent’anni ha indossato la maglia della sua città, Roma. Quindi è palese il forte legame che si è creato nel tempo con la Capitale.

LEGGI ANCHE: Massimo Boldi a Ciao Maschio: “Tradii Berlusconi, come Giuda fece con Gesù”

Anche Novella2000.it si unisce agli affettuosi auguri di buon compleanno a Francesco Totti!