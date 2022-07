1 Il pettegolezzo sulla figlia di Ilary Blasi e Totti

Protagonisti del gossip degli ultimi giorni sono senza dubbio Ilary Blasi e Francesco Totti. La conduttrice e l’ex Capitano della Roma infatti hanno annunciato la separazione dopo ben 20 anni di amore e di vita insieme, a seguito di una lunga crisi. In queste ore così sono emersi numerosi retroscena su quello che sarebbe accaduto tra i due, ma tuttavia al momento si tratta solo ed esclusivamente di pettegolezzi. Nel mentre la Blasi, per allontanarsi dal caos mediatico, ha deciso di partire per la Tanzania insieme a suoi figli, per staccare la spina e godersi qualche giorno in relax. Ciò nonostante sul web sta accadendo qualcosa che sta facendo discutere gli utenti.

Sui social sta infatti girando la voce che Chanel, figlia di Ilary e Francesco, potrebbe essere una delle concorrenti della prossima edizione de Il Collegio. Naturalmente si tratta solo di una fake news, ma andiamo a rivedere da dove è nato il pettegolezzo. Tutto è iniziato quando il canale YouTube del programma ha caricato un video in cui si parlava di 20 probabili concorrenti. A spuntare fuori è stato anche il nome di Chanel Totti, e a quel punto in molti si sono chiesti come fosse possibile. Per chi non lo sapesse infatti alla trasmissione non possono partecipare nomi noti al grande pubblico.

A smentire la partecipazione a Il Collegio però è stata la stessa Chanel. La figlia di Ilary Blasi e Totti infatti attualmente si trova come già annunciato in Tanzania con sua madre e ha postato sui social un video mentre si trovava in aeroporto. Nel mentre al Collegio di Anagni sono iniziate le riprese della nuova edizione del programma di Rai 2, e questa dunque è la conferma che Chanel non farà parte del cast.

