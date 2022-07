1 Ecco perché Ilary Blasi e Totti hanno rilasciato due comunicati

Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare della rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Come sappiamo dopo ben 20 anni d’amore la conduttrice e l’ex Capitano della Roma hanno deciso di separarsi ufficialmente, e con due comunicati separati hanno annunciato la fine del loro matrimonio. La prima a intervenire è stata proprio la Blasi, che con una nota ha fatto sapere: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia“. Successivamente a intervenire è stato anche lo stesso Francesco, che con un secondo comunicato ha aggiunto:

“Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.

Naturalmente in molti si sono chiesti come mai Ilary Blasi e Francesco Totti abbiano rilasciato due comunicati per annunciare la rottura, e perché non abbiano pubblicato un’unica nota congiunta. Adesso a svelare il presunto motivo è stato Vanity Fair Italia. Questo quello che si legge sul portale della nota testata:

“Nuove indiscrezioni rivelano dettagli sul mistero dei comunicati separati con cui Ilary e Totti hanno annunciato ufficialmente la separazione. La nota stampa doveva essere una e invece all’ultimo si è sdoppiata. Pare che lei la volesse asciutta e stringata, mentre lui preferisse spiegare le ragioni di una separazione «dolorosa ma non più evitabile» e il perché di quelle smentite sdegnate di febbraio. Così ognuno si è fatto il proprio comunicato”.

