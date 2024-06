Sono ai ferri corti Ilary Blasi e Vladimir Luxuria? Secondo quanto emerso da una voce, ci sarebbero dei motivi ben precisi che avrebbero portato alla fine del loro rapporto.

Ilary Blasi e Vladimir Luxuria ai ferri corti?

In questa giornata ricca di notizie, dal Festival di Sanremo ai ragazzi di Amici 23, c’è spazio anche per parlare del rapporto tra Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Le due conduttrici si conoscono da tanto tempo e si sono sempre dimostrate grandi amiche, ma non mancano le voci di un presunto allontanamento tra le parti e come il loro rapporto si sia interrotto.

A dare ulteriore adito a queste dicerie è stato Alberto Dandolo. Nella sua rubrica sul settimanale Oggi, dedicata al gossip, ha portato alla luce alcuni presunti dettagli sulla fine del legame tra Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Nonostante proprio quest’ultima abbia messo a tacere le dicerie e i chiacchiericci a Casa SDL non molto tempo fa, se ne continua a parlare.

Il giornalista sostiene che proprio questo passaggio di testimone nel reality show di Mediaset pare possa essere uno dei motivi che avrebbe scaturito la freddezza di Ilary Blasi, che adesso la ritroviamo al timone di conduzione di Battiti Live. Peraltro Ia Blasi è impegnata su più fronti, dalle riprese del seguito del suo documentario al nuovo film. Secondo quanto si vocifera dalla rivista, la presentatrice avrebbe “espresso una certa soddisfazione” per gli ascolti registrati da Vladimir Luxuria a L’Isola dei Famosi. E a riguardo si legge ancora:

“Con quest’ultima Ilary pare abbia congelato ogni tipo di rapporto: le due fino all’anno scorso erano molto amiche e si frequentavano con regolarità”.

Il giornale ha anche aggiunto che la prossima edizione de La Talpa, in programma a gennaio 2025, vedrà proprio Ilary Blasi alla conduzione.

Al momento si tratta di dicerie e non c’è alcuna conferma da parte dell’ex moglie di Francesco Totti, così come di Vladimir Luxuria. Non abbiamo alcuna certezza sulla fine del rapporto professionale e d’amicizia. Le due in passato si erano mostrate molto vicine. E proprio la Luxuria in avvio di puntata durante la nuova stagione de L’Isola dei Famosi aveva mandato un saluto a Ilary. Dall’altra parte non c’è mai stato alcun gesto pubblico. Nessuno però ci vieta di pensare che le due abbiano potuto parlare privatamente. Ora come ora non c’è alcuna certezza e di conseguenza attendiamo siano le conduttrici a esporsi.