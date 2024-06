In queste ultime ore si è diffusa la voce di un gesto che Daniele Scardina, ex di Diletta Leotta, avrebbe compiuto poco prima delle nozze

Non molti giorni fa Diletta Leotta si è sposata con Loris Karius e un suo ex fidanzato, Daniele Scardina, le ha fatto una dolce sorpresa.

Il gesto dell’ex di Diletta Leotta

Il 22 giugno 2024 Diletta Leotta si è sposata con Loris Karius dopo due anni di fidanzamento. Finalmente la coppia, che ha avuto anche una bambina quasi 12 mesi fa, ha potuto coronare il proprio sogno d’amore e oggi sono più felici che mai. La cerimonia è stata celebrata alle isole Eolie e ha visto la presenza di svariati invitati famosi.

Tra gli ospiti abbiamo potuto vedere, per esempio, Elodie, Elisabetta Canalis e anche Michelle Hunziker con la figlia. La conduttrice è stata filmata da Aurora mentre si commuoveva per tutto il corso della cerimonia. Di certo però la sposa non si sarebbe mai aspettata di ricevere una sorpresa da parte del suo ex storico Daniele Scardina.

Stando al settimanale Oggi, come riporta anche il sito Gossip e TV, l’ex compagno le avrebbe scritto e inviato un messaggio molto importante. Il pugile le avrebbe fatto recapitare un augurio speciale poco prima della celebrazione del matrimonio e Diletta Leotta si sarebbe emozionata e commossa.

Nonostante la fine della loro relazione, quindi, tale gesto fa ben capire quanto ancora tengano l’uno all’altra. Nonostante il loro amore sia terminato il bene che si vogliono a vicenda non è mai finito. I rapporti quindi sono ottimi e lo testimonia anche il fatto che la Leotta, nel giorno in cui Daniele fu colpito da un grave problema di salute, è stata la prima a scrivergli un commento di sostegno sui social.

Non ha nemmeno mai rinnegato il suo passato e ha sempre raccontato di aver provato un “amore profondo” nei suoi confronti. Oggi comunque Diletta Leotta ha una famiglia composta da un marito e una figlia che ama più di ogni altra cosa al mondo.