Roberto Alessi svela un retroscena sul divorzio Ilary-Totti: “Non ha chiesto una lira”

Andrea Sanna | 26 Gennaio 2024

Francesco Totti Ilary Blasi

Ospite a La Vita in Diretta il direttore Roberto Alessi ha svelato un retroscena sul divorzio tanto chiacchierato tra Ilary Blasi e Francesco Totti e spiega: “Lei non ha chiesto una lira”. Scopriamo cosa è emerso nella trasmissione di Alberto Matano.

Il retroscena di Roberto Alessi su Ilary e Totti

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi torna a essere motivo di discussione oggi dopo l’intervista che la conduttrice ha rilasciato a Il Corriere della Sera per l’inserto Sette. Mentre la conduttrice sostiene di non aver avuto alcun flirt, Cristiano Iovino, confermato come l’uomo del famoso caffè, ha lasciato intendere dell’altro.

A La Vita in Diretta l’argomento è stato uno dei temi della puntata dedicato allo spettacolo e all’attualità. A intervenire nel corso della trasmissione anche il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, il quale ha rivelato il suo punto di vista. In questa storia si è schierato dalla parte di Ilary Blasi:

“Nel senso che da una parte apprezzo tantissimo una madre di tre figli che dice come al di là dei problemi in tribunale vuole recuperare un rapporto con il padre dei suoi figli. Lo trovo estremamente nobile”, ha fatto notare trovando tutti concordi.

Altro aspetto portato a galla da Roberto Alessi è il famoso assegno di mantenimento di cui tanto si parla. A La Vita In Diretta ha svelato un retroscena: “Sono certo lei a Totti sono certo che non ha chiesto una lira. Solo un assegno di mantenimento e solo per i figli e questo già è notevole. Lo so da persone molto vicine alla causa. Lei lavora, guadagna e non chiede nulla e questo è vero”.

Durante la chiacchierata si è parlato poi anche di Cristiano Iovino che, come detto, ha lasciato intendere ci sia stata un’amicizia intima con Ilary Blasi. Secondo il direttore Roberto Alessi le tempistiche sono un po’ sospette. Si domanda come mai, improvvisamente, abbia sentito la necessita di parlarne a un quotidiano come Il Messaggero:

“A giudicare dalle sue parole con “amica intima” e in più non considera che ci sono dei figli che leggeranno queste cose della madre… la tempistica è sospetta….”. Le parole di Roberto Alessi hanno quindi aperto il dibattito in studio e anche le ospiti presenti Alessandra Mussolini, Barbara Alberti ed Elisa Isoardi sembrano pensarla allo stesso modo.

Resta da capire ora se ci sarà un nuovo intervento da parte dei diretti interessati su questa vicenda. Ilary Blasi si è esposta, Cristiano Iovino ha parlato per la prima volta e Francesco Totti?