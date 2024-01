Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Gennaio 2024

Sanremo 2024

In queste ore è stato pubblicato un video in cui vediamo Annalisa intervistata da Beppe Vessicchio pochi giorni prima del debutto a Sanremo 2024.

L’intervista di Annalisa

Annalisa salirà sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2024 con il brano “Sinceramente“. A pochi giorni di distanza dal debutto, per ingannare l’attesa, è stato rilasciato un video in cui la vediamo intervistata da Beppe Vessicchio. Si tratta di un incontro a diversi anni di distanza dalla reciproca esperienza ad Amici di Maria De Filippi.

Il direttore d’orchestra le ha fatto diverse domande partendo dal suo stato d’animo e la cantante ha risposto di essere sempre in ansia prima di un concerto o una esibizione. Tuttavia nel dietro le quinte c’è qualcuno che la calma, ovvero i suoi amici del cuore. Chi la agita, ha riferito scherzando, è la madre: “Lei è super severa e dritta nelle sue cose“.

Poi hanno disquisito di argomenti più tecnici e inerenti al canto, come per esempio gli esercizi di riscaldamento vocale e Annalisa ha dimostrato un esempio. A seguire la giovane artista ha rivelato che il 2024 sarà pieno di musica e di concerti con il primo tour nei palazzetti d’Italia. Adesso, però si vuole concentrare su Sanremo perché sente che c’è grandissima attesa da parte dei fan.

Per concludere Beppe Vessicchio le ha fatto scrivere dentro a una busta una sua previsione sul Festival. Nemmeno il pubblico ha potuto vedere ciò che ha pensato e solo alla fine della kermesse scopriremo cosa ha ipotizzato. Per salutarla, poi, le ha donato un piccolo papillon azzurro, come ricordo della loro chiacchierata.

Sicuramente un bel momento che ha catturato l’attenzione dei fan e che ha avuto una sorta di effetto nostalgia su di loro. Adesso non ci resta altro che pazientare per vedere Annalisa, dal 6 febbraio, sul palco del Festival di Sanremo con “Sinceramente“.