Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2023

Parla Ilona Staller

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Ilona Staller. Nel corso di un’intervista con Il Messaggero infatti l’attrice ha rivelato di aver dovuto mettere all’asta uno dei suoi appartamenti per poter pagare alcuni debiti. Si tratta dell’iconica casa situata a Roma Nord, nella quale sono stati girati diversi dei suoi film. Ma non solo. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi sempre alla nota testata ha rivelato le ragioni del pignoramento, e in merito ha affermato:

“Ci sono alcuni appartamenti di cui, invece di pagare le tasse, ho preferito disfarmi perché ho avuto alcuni debiti. Le ragioni del pignoramento? Per due anni a causa della pandemia sono stata ferma e non ho potuto lavorare, altrimenti avrei saldato il mio debito e lo avrei tenuto. Ma avevo troppe spese tra i vari appartamenti di mia proprietà, quindi ho deciso di mandarlo all’asta”.

L’appartamento pignorato a Ilona Staller è di oltre 130 metri quadrati e si trova al piano terra di un comprensorio con piscina. L’asta è attualmente prevista per il prossimo luglio e parte da una base di 231 mila euro. L’ex diva del mondo hard ha così aggiunto:

“La cosa incredibile è che io avevo già pagato una parte del debito anni fa e invece risulta come se non avessi pagato, quindi con il commercialista stiamo cercando di risolvere e farmi togliere da quello che devo, tra condominio e

Agenzia delle entrate, almeno la parte che ho già restituito”.

Infine, con l’ironia che da sempre la contraddistingue, Ilona Staller ha tranquillizzato il pubblico e il web, affermando:

“Ma non vi preoccupate, non vivo per strada, ora abito in un attico”.