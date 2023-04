NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2023

Uomini e donne

Scoppia la lite tra i due Cavalieri di Uomini e Donne

Anche oggi puntata intensa a Uomini e Donne. Come abbiamo visto già ieri, a centro studio è scoppiata un’accesa lite tra Aurora e Armando. Chi segue il dating show sa bene che tra i due protagonisti del Trono Over non c’è mai stata una grande simpatia e spesso tra loro i toni si sono scaldati. Anche stavolta così tra la Dama e il Cavaliere è partita una nuova discussione e a essere tirata in ballo è stata anche Lucrezia, che in passato ha frequentato proprio Incarnato.

A un tratto a intromettersi nel faccia a faccia è stato anche Riccardo, che ha voluto dire la sua. A quel punto però tra i due è scoppiata una vera e propria rissa, che ha immediatamente attirato l’attenzione del web. Ben presto la situazione si è scaldata e così la stessa Maria De Filippi è stata costretta a intervenire.

Poco dopo i due Cavalieri si sono però riappacificati, e si sono stretti la mano. Sui social nel frattempo alcuni utenti hanno fatto notare un dettaglio che sta facendo discutere. Pare infatti che la rissa tra Riccardo e Armando a Uomini e Donne sia stata tagliata e che la lite in studio sia stata molto più accesa, al punto che i due sarebbero quasi arrivati alle mani, e sarebbe durata molto di più.

LA RISSA TRA RICCARDO E ARMANDO HO TREMATO #uominiedonne pic.twitter.com/NnU6S4uJqf — trashtvstellare (@tvstellare) April 28, 2023

La redazione dunque avrebbe scelto di non mandare in onda le immagini complete della rissa, ma si sarebbe limitata a mostrare solo qualche istante. Nel mentre Guarnieri, dopo essersi calmato, si è concentrato sulle Dame che sta conoscendo in questo periodo e in molti si chiedono cosa accadrà per lui nelle prossime settimane. Che Riccardo possa trovare nuovamente l’amore? Non resta che attendere per scoprirlo.