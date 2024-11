Ieri sera ad arrivare a Lo stato delle cose, programma in onda su Rai 3 condotto da Massimo Giletti, è stata Imane Khelif. Nel corso dell’intervista così la campionessa olimpica è tornata a parlare dell’incontro con Angela Carini, svelando cosa ne pensa della sua collega.

Le parole di Imane Khelif

Nel corso dell’estate si è molto palato di Imane Khelif. La campionessa olimpica, che a Parigi 2024 ha portato a casa la medaglia d’Oro, è infatti finita al centro di una lunga polemica e su di lei si è detto molto. La pugile nel mentre ieri sera è stata ospite del programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose, e nel corso della chiacchierata è tornata a parlare del suo discusso incontro con Angela Carini. La sportiva italiana, come in molti ricorderanno, dopo pochi secondi dall’inizio del match e dopo aver accusato dei colpi, ha deciso di ritirarsi dalla gara, dando il via a una lunga polemica. Adesso Imane è tornata a parlare di quanto accaduto a Parigi e in merito ha affermato:

“Conosco bene Angela Carini, non voglio però prendermela con lei. Io ce l’ho con le persone che hanno fatto pressione su di lei. Sono sicura che la pressione a cui è stata sottoposta l’hanno portata a questo atteggiamento. Avrei voluto avere un incontro normale, invece è stata una farsa”.

LEGGI ANCHE: Antonio Maietta beccato con una nota tiktoker

Ma non è finita qui. Successivamente Imane Khelif ha svelato di non aver più sentito Angela Carini. Tuttavia la campionessa olimpica ha affermato di aver accettato le scuse della sua avversaria e in merito ha aggiunto:

“Se l’ho più sentita? No, ho visto però un video dove chiede scusa e le ho accettate. Angela è una sorella, un’amica. Vorrei solo dirle che ho ascoltato le sue scuse e le ho accettate dal profondo del cuore. Le auguro ogni successo. Le persone in certi casi possono sbagliare, ma possono imparare dai loro errori”.