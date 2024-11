Dopo la fine della relazione con Titty Scialò, di recente Antonio Maietta è stato beccato in compagnia di una nota tiktoker. Nuova frequentazione per l’ex volto di Temptation Island?

Il gossip su Antonio Maietta

Uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island è stato Antonio Maietta, che ha preso parte al reality show insieme a Titty Scialò. Il percorso della coppia tuttavia non è terminato come sperato e nel corso di un acceso falò di confronto i due, che di lì a qualche mese si sarebbero dovuti sposare, hanno messo un punto alla loro relazione. Anche un mese dopo la fine delle registrazioni, Antonio e Titty hanno confermato la decisione presa in Sardegna e hanno annunciato di essersi separati definitivamente. Maietta nel mentre, dopo la fine della storia, ha modificato il tatuaggio che aveva dedicato alla sua ex fidanzata e ovviamente il gesto non è passato inosservato.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riportato l’ex volto di Temptation Island al centro dell’attenzione. Come si legge su Lollo Magazine, che ha ricevuto una segnalazione da una fonte anonima, sembrerebbe che Antonio di recente sia stato beccato in un locale in cui era presente anche la stessa Titty. Pare però il giovane uomo partenopeo non fosse da solo.

Stando a quanto riportato, Antonio Maietta era in compagnia di una nota tiktoker. Di chi parliamo? Nientemeno che di Martina Imparato. Sempre secondo quanto si legge, i due di sarebbero conosciuti sui social e si parla già di presunto flirt tra loro. Ma non è ancora finita. Pare anche che Titty, che si trovava in compagnia dell’ex tentatore Giovanni De Rosa, non abbia gradito la vicinanza del suo ex alla creator e che sia rimasta infastidita.

Al momento tuttavia vi invitiamo a prendere il gossip con le pinze. I diretti interessati infatti non hanno ancora confermato quanto vi abbiamo appena raccontato e attualmente dunque le voci di corridoio sono da considerarsi tali.