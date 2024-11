Aggressione al tiktoker Sespo in centro a Milano. Il ragazzo, con un video, ha raccontato come gli è successo di ritorno a New York. E si apre nuovamente la polemica su quanto non sia sicuro il capoluogo lombardo. Ecco cosa è successo.

La denuncia social del tiktoker dopo l’aggressione a Milano

Nuova aggressione nei confronti di Sespo, noto tiktoker classe 1999. Il ragazzo ha pubblicato un video sui social in cui ha raccontato cosa gli è capitato in centro a Milano poco dopo il suo rientro da New York.

In pratica il giovane è stato aggredito da uno sconosciuto che lo ha accuasato di essere gay e a quel punto gli ha tirato uno schiaffo in pieno volto lasciandogli il segno. “Che bello essere tornato a Milano dopo New York”, ha detto il content creator in modo da presa in giro nei confronti della città lombarda. “Guarda, uno mi ha dato una sveglia in faccia”, ha continuato mostrando un segno rosso sulla guancia.

E poi ha rivelato cosa è successo nel dettaglio: “Perché mi ha fatto ‘tu si vede che sei omosesuale’. Non ha detto omosessuale, però lo dico per le storie. Mi dà questa sveglia in faccia. Sto zitto, ho preso questa sveglia, si vede, solo perché secondo questa persona ero omosessuale. Milano, che bella”.

#Sespo mentre era per strada, a #Milano, in piena notte, è stato aggredito perché l'uomo che gli ha dato uno schiaffo lo ha ritenuto gay

Questa denuncia sulla pericolosità di Milano è solo una delle tante che spuntano sui social da ormai mesi. Che siano persone sconosciute o famose, la sicurezza della città è al centro del dibattito. Di recente Giulia Salemi aveva raccontato della sua paura nel girare da sola di notte per le strade di Milano, raccontando di non sentirsi al sicuro e di incrociare sguardi per niente raccomandabili.

Chi è Sespo

Per chi si stia chiedendo chi è Sespo, si tratta dello pseudonimo di Edoardo Esposito. Nato a Roma nel 1999, è noto sui social e specialmente su TikTok per i suoi video di intrattenimento e challenge contando anche milioni di follower.

Ha iniziato il percorso sui social condividendo gameplay di FIFA, per poi espandersi in contenuti di vario tipo, inclusi vlog e scherzi. Oggi, tra i quasi tre milioni di follower su TikTok, può contare su un vasto pubblico giovane.

Oltre alla sua carriera da influencer, è noto per la relazione con Rosalba Andolfi, altra celebrità dei social, e per la sua partecipazione a eventi e progetti digitali.