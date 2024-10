A Tale e Quale Show il pubblico ha assistito a una gag con protagonista Cristiano Malgioglio, il quale ha sognato Valeria Marini e Carmen Di Pietro cantare Vamos a bailar di Paola e Chiara.

L’incubo di Cristiano Malgioglio

La terza puntata di Tale e Quale Show si è aperta con delle esibizioni che hanno mandato in visibilio il pubblico in studio e da casa. Simone Annicchiarico, per esempio, è diventato Renato Zero e ha ricevuto i complimenti di Giorgio Panariello. Poi, Thomas Bocchimpani ha vestito i panni di John Travolta ma non ha convinto totalmente Cristiano Malgioglio.

E proprio quest’ultimo è stato protagonista di una simpatica gag con protagoniste Carmen Di Pietro, concorrente nell’attuale edizione, e Valeria Marini. Come sa già il pubblico affezionato di Tale e Quale Show, infatti, la prima dovrà cantare Vamos a bailar di Paola e Chiara e per l’occasione è venuta in suo soccorso proprio la Marini!

Stando al video qui sotto, per il povero Cristiano Malgioglio si tratta di un vero e proprio incubo. Lo vediamo girarsi e rigirarsi nel suo letto mentre compare una nuvoletta che mostra le prove delle due showgirl. In studio ne vedremo delle belle e gli spettatori non stanno più nella pelle. Come se la caveranno in questo duetto del tutto inaspettato?

Cristiano Malgioglio la notte sogna Carmen Di Pietro che duetta con Valeria Marini su “Vamos a bailar” di Paola e Chiara#TaleEQualeShow https://t.co/Hpgz2p1XnA — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 4, 2024

Ovviamente vi consigliamo di seguirci per tutto il resto della serata così da non perdervi i video della loro imitazione e i commenti sarcastici di Malgioglio.