Sono tante le case dei vip distrutte dall’incendio in California. Da Ben Affleck a Paris Hilton e non solo. Cosa sta succedendo in America in queste ore.

Le case distrutte dall’incendio in California

C’è tanta apprensione per l’incendio in California che ha colpito le Pacific Palisades. La così denominata ‘oasi di Hollywood’, a ovest di Los Angeles, Malibù e Santa Monica, è completamente avvolta dalle fiamme. La situazione sta tenendo con il fiato sospeso non solo gli americani ma il mondo intero. In pochissime ore si è arrivati a oltre 30 mila sfollati con oltre 10 mila edifici completamente andati in fumo. Tante le abitazioni coinvolte, tra cui quelle di personaggi molto noti.

A perdere loro casa è la coppia formata da Adam Brody e Leighton Meester. I due attori di The OC e Gossip Girl sono stati tra i primi a informare dell’accaduto. Tra gli altri anche Anna Faris. Le loro abitazioni si trovavano Pacific Palisades, uno dei quartieri più colpiti dal vasto incendio della California. Anche la compositrice e cantautrice pluricandidata all’Oscar Diane Warren ha rivelato di aver perso la villa sulla spiaggia.

Come si apprende dai vari media nazionali, tra cui TMZ, anche la villa di Paris Hilton a Malibù è stata completamente ridotta a un cumulo di cenere. La fonte fa sapere che la cantante statunitense è molto affranta dall’accaduto.

Altra situazione complessa anche per Fergie, ex cantante dei Black Eyed Peas. Stando a quanto appreso anche la sua proprietà è a rischio a causa degli incendi e difficilmente resterà intatta, purtroppo.

Evacuato dalla sua casa circondata dalle fiamme del vasto incendio in California, è anche Ben Affleck. L’attore è stato visto mentre si dirigeva verso la villa dell’ex moglie Jennifer Garner. Chi l’ha visto tra i paparazzi ha affermato di averlo visto comprensibilmente scosso. Non sappiamo se a loro volta hanno evacuato dall’edificio o se si sia sistemato lì temporaneamente per stare anche vicino ai suoi figli.

Altri attori costretti a lasciare le loro abitazioni, Mark Hamill, Mandy Moore (star di This is Us) e James Woods, mentre altri stanno seguendo l’evolversi dell’incendio in California mostrando vicinanza e supporto come possibile.

Si passa poi anche all’attore e regista Dan Levy, attore della sitcom Schitt’s Creek. Anche lui ha dovuto lasciare il quartiere avvolto perché come rivelato da lui stesso era avvolto da “un fumo piuttosto nero e intenso”.

Altri volti noti stanno pensando di lasciare le loro case visto l’incendio in California e la situazione piuttosto pericolosa. Si pensa all’attrice di 2 Broke Girls, Whitney Cummings, così come alla collega Kaley Cuoco di Big Bang Theory. Su Instagram ha affermato quanto sia straziante assistere a tutto questo.

Poi ci sono tante altre testimoniante da parte delle star. Da Billie Eilish a Khloe Kardashian, o ancora l’attore Chris Pratt di Guardiani della Galassia, che sono vicini alle persone colpite. Anche la nostra connazionale Stefania Spampinato, attrice di Grey’s Anatomy e Station 19, ha fatto sapere via X (ex Twitter) di stare bene e ha ringraziato per i numerosi messaggi d’affetto e vicinanza, invitando tutti a stare al sicuro.

Una situazione davvero allarmante negli Stati Uniti. Dall’Italia ci auguriamo che tutto possa risolversi in tempi brevi e mandiamo loro tutto il supporto possibile.