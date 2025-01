A distanza di poco più di due anni dalle nozze, Jennifer Lopez e Ben Affleck avrebbero raggiunto l’accordo per il divorzio. Ecco cosa accadrà tra la cantante e l’attore.

Jennifer Lopez e Ben Affleck vicini al divorzio

Dopo aver rotto il chiacchierato fidanzamento nel 2004, a sorpresa, lasciando il mondo intero senza parole, nel 2021 Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno ripreso a frequentarsi, annunciando il ritorno di fiamma. Pochi mesi dopo, nel luglio del 2022, la coppia ha rivelato di essersi unita in matrimonio e sembrava che la cantante e l’attore avessero finalmente trovato la pace e la serenità. Qualche mese fa però è arrivata la notizia che ha spiazzato tutti: la Lopez e Affleck infatti, dopo una profonda crisi, si sono separati e si è detto molto sulle presunte cause della rottura.

In queste ore intanto, come ha rivelato TMZ, è giunta voce che Jennifer e Ben avrebbero trovato un accordo per il divorzio, che dovrebbe arrivare il prossimo 20 febbraio. Stando a quanto si legge, i due si sarebbero lasciati in rapporti pacifici e non essendoci alcun accordo prematrimoniale ciascuno dei due terrà per sé i guadagni registrati durante i due anni di nozze. Per di più nessuno dei due pagherà all’altro il mantenimento mensile e la cantante rimuoverà il cognome dell’attore.

Ma non è ancora finita. Pare infatti che Jennifer Lopez e Ben Affleck abbiano raggiunto un accordo anche per quanto riguarda la loro villa a Beverly Hills, il cui valore si aggira intorno ai 61 milioni di dollari. I termini tuttavia sono rimasti privati e a oggi la proprietà è ancora sul mercato.

Come già annunciato dunque il prossimo 20 febbraio dovrebbe arrivare la sentenza ufficiale di divorzio e il matrimonio tra Jennifer e Ben sarà solo un lontano ricordo. I due tuttavia ancora oggi sono in ottimi rapporti e solo di recente sono stati avvistati insieme anche ai loro rispettivi figli.