Silvia Toffanin pronta a calare il poker d’assi! Ospiti delle prossime puntate di Verissimo, secondo i recenti rumor, saranno Guillermo Mariotto e Sonia Bruganelli, che dovrebbero raccontare le loro verità dopo Ballando con le Stelle.

Guillermo Mariotto e Bruganelli ospiti a Verissimo

Non solo tante news sul Grande Fratello! Terminate le vacanze natalizie i programmi televisivi stanno via via facendo ritorno in televisione. Tra questi nel palinsesto di Mediaset ritroveremo ancora Verissimo. Silvia Toffanin pare abbia in serbo una doppietta di ospiti niente male: Guillermo Mariotto e Sonia Bruganelli.

Si tratta ovviamente di rumor al momento, ma questo è quanto emerso e riportato da Davide Maggio sul suo sito web nelle scorse ore. A un mese e mezzo circa dall’abbandono in puntata di Guillermo Mariotto da Ballando con le Stelle, pare sia previsto un clamoroso ritorno in TV. Ma non avverrà in Rai, piuttosto a Mediaset. Qui è possibile dunque possa rilasciare le prime dichiarazioni esclusive dopo quanto accaduto nel dance show di Rai 1.

Ma a quanto pare Guillermo Mariotto non sarà il solo protagonista di Ballando con le Stelle che dovrebbe dire la sua. dal portale di Davide Maggio apprendiamo infatti che Silvia Toffanin sarebbe pronta ad accogliere nel suo studio anche Sonia Bruganelli.

C’è da dire da una parte che Guillermo Mariotto non ha mai parlato apertamente di quanto successo nei mesi scorsi. Ci sono state delle interviste, ma avrebbe preferito non dire troppo di sé. Ma Maggio afferma quanto segue: “Ci risulta, infatti, che il giurato di Ballando sarà ospite a Verissimo nel prossimo weekend per un’intervista tête-à-tête con Silvia Toffanin”.

E non solo, perché come detto anche Sonia Bruganelli, discussa protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle e non solo, pare sia attesa per dire la sua verità.

Al momento queste indiscrezioni non sono state confermate in alcun modo dai siti ufficiali di Verissimo. Vedremo dunque se effettivamente sia Sonia Bruganelli che Guillermo Mariotto saranno coinvolti in trasmissione come si dice.