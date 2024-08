In queste ore Fedez ha pubblicato un breve video in cui mostra il vetro posteriore della macchina rotto. Ecco cos’è successo

Questo pomeriggio Fedez ha pubblicato una Story su Instagram all’interno della quale possiamo vedere il vetro posteriore della sua auto andato in frantumi. Ma che cosa è successo? A raccontarlo è proprio il rapper.

Fedez non sembra avere pace in queste settimane, ma per lo meno questa volta non parliamo di problemi di salute. Lui stesso infatti si è molto arrabbiato con alcuni utenti sul web che hanno definito il suo ultimo ricovero come un modo per fare hype:

“Quando vi dimettono dall’ospedale amici chiamate un giornalista italiano e chiedete il permesso su dove andare. In allegato ecco i miei referti medici con un paio di racchettoni per rilassarsi perché, amici giornalisti, avete veramente lavorato duramente. Tanto tanto sudore”.

Ovviamente non è assolutamente così in quanto Fedez ha avuto un problema di salute abbastanza serio e per tale ragione ha dovuto sottoporsi a dei trattamenti. Detto questo, tornando all’argomento principale di oggi, Federico ha dovuto affrontare un piccolo imprevisto in mattinata.

Qui sotto infatti possiamo vedere il vetro posteriore della sua macchina andato in frantumi a causa di una manovra fatta male. In sovraimpressione leggiamo: “Iniziare la giornata con il piede giusto. Prendendo in pieno un fantastico condizionatore mentre parcheggi“. Insomma, una piccola disavventura che però non ha scombussolato troppo il suo umore perché nelle Stories seguenti ha pubblicato dei video sopra una barca insieme a degli amici.

Di sicuro, nei momenti più felici e in quelli meno il rapper è sempre pronto a informare il proprio pubblico. Speriamo per lui che il prossimo futuro sia un po’ più tranquillo, così che possa godersi l’estate e tutti gli impegni lavorativi che lo aspettano. Noi ovviamente vi terremo informati con tutto ciò di rilevante che accadrà nella sua vita, come al solito.