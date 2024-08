In queste ore l’ex protagonista di Temptation Island Matteo Vitali, entrato nel reality con la compagna Siria, ha espresso la sua opinione su alcune coppie rispondendo ad alcune domande dei propri fan.

Matteo Vitali, dopo un percorso fatto di alti e bassi con Siria, ha deciso di prendere parte a Temptation Island per tentare di risanare il proprio rapporto. Non è stato facile, e gli spettatori lo hanno potuto vedere ogni settimana su Canale 5, ma alla fine hanno deciso di uscire insieme per riprovarci.

Dopo il falò di confronto e dopo aver lasciato la Sardegna, infatti, hanno rivelato di essersi ritrovati decidendo di voltare pagina. Oggi sono felici e spesso condividono la loro giornata con le persone che li seguono sui social e a volte rispondono alle loro domande.

Qualcuno, per esempio, di recente ha chiesto a Matteo cosa ne pensa di tutto ciò che è successo e sta succedendo ancora oggi tra Lino e Alessia. L’ex protagonista di Temptation Island ha affermato:

“Di Alessia e Lino cosa penso? Che sono brave persone. Non giudico la scelta di Lino perché non sono nessuno per giudicarlo. Però per come sono fatto io non avrei mai fatto soffrire così una donna. Di Alessia penso che è una Donna con la D maiuscola”.

Come possiamo vedere, quindi, non prende le parti di nessuno e ha preferito rimanere abbastanza neutrale, anche se ha un po’ criticato il comportamento di Lino verso Alessia. Per quanto riguarda il suo rapporto con Siria e la possibilità di rivederli in televisione, invece, ha risposto:

“Beh, se ci fosse un’altra occasione mi piacerebbe. Continuando sempre la mia vita da lavoratore. Non credo sia possibile vedere me e Siria al Grande Fratello. Ma anche se ci chiamassero noi continueremmo sempre a essere noi stessi e ad avere la testa sulle spalle”.