Incidente per la conduttrice e opinionista, Vladimir Luxuria. A Roma è stata investita da una moto mentre attraversava le strisce pedonali. Come sta ora e cosa è successo.

Vladimir Luxuria investita da una moto

Dopo Massimo Lopez nei giorni scorsi, giovedì Vladimir Luxuria, suo malgrado, è stata coinvolta in un incidente, nel quartiere Pigneto a Roma. Mentre attraversava le strisce pedonali la conduttrice è stata travolta da una moto. A raccontare il fatto è stata lei stessa sui social network con un video.

L’opinionista ha spiegato che probabilmente c’è un angelo che da lassù l’ha protetta in una situazione del genere, spiegando poi la dinamica dell’incidente. In sintesi un motorino ha sorpassato su doppia striscia continua, mentre tutte le auto erano in coda, fino a travolgerla.

“Per fortuna avevo un cappotto molto imbottito e quindi non mi sono fatta niente”, ha spiegato Vladimir Luxuria ancora scossa dalla vicenda. La presentatrice ha anche fatto notare che se ci fosse stato un bambino al suo posto, probabilmente sarebbe andata diversamente e magari sarebbe potuta crearsi una situazione molto grave.

Vladimir Luxuria ha fatto sapere di non aver voluto procedere per vie legali, spiegandone i motivi:

“Ho preso la targa di questa moto e inizialmente volevo denunciarlo. Ero molto arrabbiata e avevo l’adrenalina a mille quando mi sono vista questo motorino addosso. Il ragazzo mi ha detto che era stanco, che era un padre di famiglia…”

Nel suo discorso ha detto ancora dando un consiglio a tutti i motociclisti: “Io lascio stare e non faccio denuncia, però voglio approfittarne per dire a tutti i motociclisti romani e non romani di fare attenzione quando fanno gli slalom perché a volte una distrazione può causare dei danni”, ha concluso Vladimir Luxuria.

Pensate che solo qualche settimana fa Vladimir Luxuria ha subito anche un furto. Solo in seguito ha ritrovato il portafoglio, grazie anche all’aiuto di Chi l’ha visto. Colui che ha trovato l’oggetto in questione gliel’ha consegnato e l’ex parlamentare ci ha tenuto a ringraziarlo pubblicamente sui social. Stavolta un’altra disavventura a causa dell’incidente sulle strisce pedonali.

Novella2000.it e Novella 2000 mandano un abbraccio a Vladimir dopo l’accaduto.