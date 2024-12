In queste ore si è svolta la festa per i 40 anni di Marco Maddaloni. Nel corso della serata tuttavia Perla Vatiero è stata beccata in compagnia di Alessio Falsone.

Si riaccendono i gossip su Perla Vatiero

Sono ormai trascorsi alcuni mesi da quando Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno annunciato la fine della loro relazione. Come è ben noto, dopo la fine del Grande Fratello i due ex volti di Temptation Island hanno deciso di riprovarci e di darsi una seconda chance. Nonostante inizialmente le cose siano andate a gonfie vele, dopo qualche settimana i vecchi problemi sono riemersi e così la coppia ha deciso di separarsi una volta per tutte.

Da quel momento però la vincitrice del reality show è stata travolta dal gossip. Secondo voci sempre più insistenti infatti Perla avrebbe iniziato a frequentare Alessio Falsone. Come in molti senza dubbio ricorderanno, i due già all’interno della casa del Grande Fratello sembravano essere molto vicini, prima naturalmente che l’influencer decidesse di riprovaci con Mirko. La diretta interessata tuttavia ha sempre smentito i pettegolezzi sul suo conto e solo qualche settimana fa ha dichiarato di essere single. Nelle ultime ore tuttavia qualcosa ha riportato l’ex gieffina al centro del gossip.

Ieri sera infatti si è tenuta la festa di compleanno di Marco Maddaloni, che ha compiuto 40 anni. Al party sono stati invitati anche diversi concorrenti del Grande Fratello, tra cui anche la stessa Perla Vatiero. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato. La vincitrice della scorsa edizione è stata infatti beccata insieme ad Alessio Falsone e a quel punto i gossip su un presunto flirt tra i due si sono riaccesi.

Precisiamo ovviamente che si tratta solo del pensiero di alcuni utenti. Al momento infatti i diretti interessati non sono ancora intervenuti per commentare gli ultimi pettegolezzi sul loro conto e non sappiamo cosa stia accadendo.