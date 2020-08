Incontri Vip di Manuela Maccaroni: ‘Vi presento il libro di mio padre’

Ritroviamo la rubrica Incontri Vip di Manuela Maccaroni, che presenta il libro di satire pubblicato dal padre Giuseppe, giurista, famoso avvocato amministrativista ed eccelso poeta

Sono felice questa settimana di poter dedicare la mia rubrica alla persona che per me è anche Vip nella mia vita, mio padre Giuseppe. Un uomo schivo, che è voluto rimanere sempre lontano dalle luci della ribalta, nonostante i grandi successi che la vita gli ha riservato.

Famoso avvocato amministrativista, Commendatore della Repubblica, già importante docente nel campo del diritto, ha sempre coltivato la passione per la poesia e ha vinto diversi premi. Tra cui l’ambito “Campidoglio Ultimamente, nel suo momento di “buen ritiro” forgiato della sua grande cultura umanistico-letteraria.

Si è appassionato anche alla scrittura di satire, che ha amato fin da ragazzo, apprezzando fra gli altri anche Trilussa e in epoca più remota i classici quali Marziale e Giovenale, pubblicando il Satire.

Permettetemi di soffermarmi ancora sull’uomo “Mio Padre” per raccontare l’umanità che ha trasmesso a me e mio fratello Giorgio. Anche mediante la sua forte spiritualità, con l’ausilio di mia madre Vania sempre al suo fianco, ancora oggi.

Non voglio più dilungarmi ulteriormente. Anche se avrei comunque da raccontare molte cose. Ma in questo ruolo insolito di intervistatrice-figlia mi limito a far giudicare i suoi componimenti anche in veste satirica pubblicati con Curcio con lo pseudonimo di Falisco, in onore delle sue origini etrusche (dalla città di Montefiascone che gli ha dato i natali). In queste pagine ho quindi il pia- cere di deliziarvi con un piccolo assaggio della sua arte.

A cura di Manuela Maccaroni

