Antonio Pacilio è un’eccellenza in Campania e non solo. Podologo e Posturologo, CTU del Tribunale di Napoli, docente universitario a Napoli, Bari e Palermo. Professionista sanitario pluripremiato a importanti manifestazioni come “eccellenza sanitaria”.

Dal 2006 è autore e coautore di 151 pubblicazioni-lavori e articoli scientifici pubblicati su riviste mediche, sanitarie e del settore.

Ideatore e titolare del METODO PACILIO®, Founder e Direttore Scientifico del Centro Podologico Pacilio del dott. Antonio Pacilio, Il professor Pacilio è in assoluto uno dei maggiori esperti e specialisti del Piede e della Postura in Italia.

Come è riuscito a diventare leader indiscusso e un’eccellenza nel settore?

«Ho sempre sposato fermamente il concetto che la formazione e l’aggiornamento professionale fossero un corollario essenziale alla mia esperienza formativa, avvenuta per tanti anni in numerose strutture sanitarie in Italia e in Europa dopo numerose ricerche cliniche e aver pubblicato numerosi articoli e lavori scientifici.

Ho dedicato, con tanti sacrifici, gran parte della mia vita allo studio, alla formazione, all’aggiornamento e alla ricerca della migliore terapia ovvero quella che potesse aiutare tutti i pazienti che mi raggiungevano ogni giorno da ogni parte d’Italia. Questo mi ha permesso di essere lo specialista di riferimento di molti pazienti anche VIP tra cui calciatori e cantanti.

Fondamentale il bagaglio familiare e quello che si è formato negli anni con l ‘esperienza. Tanti sacrifici lavoro sodo e soprattutto studio mi hanno portato oggi a essere nel mio campo , come mi definiscono gli addetti al lavoro e i miei pazienti ‘il migliore’ raggiungendo così numerosi titoli professionali universitari ma anche prestigiosi riconoscimenti come Eccellenza sanitaria. Spero di aver onorato la mia tradizione di famiglia con oltre 50 anni di storia portando il mio cognome in alto”.

La sua maggiore soddisfazione professionale?

“In realtà ne ho più di una, fortunatamente però quella che mi ha regalato molta soddisfazione è di essere diventato un docente universitario già da giovane e aver insegnato molto spesso a studenti anagraficamente molto più grandi di me. Quella a cui però sono legato in maniera viscerale è aver sviluppato dopo tanti anni di professione e di ricerca un particolare protocollo di valutazione e di cura personalizzato denominato appunto METODO PACILIO®, di cui sono ideatore e titolare.

Lo scopo dello sviluppo e della nascita del ‘Metodo Pacilio®’ è quello di inquadrare attraverso uno studio olistico a 360° l’appoggio plantare e la postura al fine di poter aiutare e migliorare la qualità della vita di tutti i miei pazienti presso la mia struttura.

Il METODO PACILIO® è per mia definizione una filosofia podo-posturo-biomeccanica. Un concetto innovativo, unico e funzionale di approccio olistico dai piedi alla postura. Questo significa che il paziente viene visitato come si suol dire “dalla testa ai piedi”, valutando e testando appunto piedi, caviglie, ginocchia, anca, schiena e collo sottoponendolo anche ad alcuni esami specialistici effettuati direttamente in sede.

Grazie alla nascita di questo particolare protocollo personalizzato sono riuscito a ottenere maggiori soddisfazioni professionali di cui vado fiero”.

Tra i pazienti anche noti personaggi e artisti del mondo dello spettacolo, che la scelgono per la grande umanità e l’estrema professionalità.

“In realtà cerco solo di fare del mio lavoro la mia principale passione; e le soddisfazioni professionali raggiunte sono sempre uno stimolo a far di più! Ho seguito e seguo costantemente numerose personalità del mondo dello spettacolo e dello sport, ma io riservo per tutti i miei pazienti ogni giorno lo stesso trattamento e la stessa voglia di donare un sorriso nell’approccio e alleviando i loro dolori con il mio metodo. Per fortuna mi raggiungono pazienti da tutta Italia ma anche dall’estero, ed io li voglio ringraziare personalmente con questa intervista: è grazie ai miei pazienti che ho raggiunto questi traguardi”.

Mal di schiena, postura e appoggio plantare errati: cosa si può fare?

“Circa l’80% della popolazione mondiale nei paesi industrializzati soffre di ‘mal di schiena’, e nel 97% dei casi il dolore è rappresentato da un ‘dolore meccanico’, dovuto cioè principalmente a vizi posturali scorretti.

Possiamo quindi sicuramente affermare che è necessario sempre capire l’origine e studiare in maniera minuziosa le cause di ogni dolore. Questo è possibile solo grazie all’aiuto di un professionista esperto, qualificato e abilitato.

Va ricordato che non si tratta di un problema da sottovalutare, come tutti i problemi di salute anche quelli relativi all’aspetto posturale e all’appoggio plantare, se tralasciati e non trattati oppure trattati male finiscono col dare vita a una serie di disturbi a catena sempre più frequenti e che in seguito purtroppo possono diventare cronici.

Oggi l’aspetto posturale, alle soglie di un 2025 sempre più vicino ed estremamente legato allo sviluppo tecnologico e informatico, è nella gran parte dei casi la chiave di sintomi e segni clinici che comportano spesso dolori altamente invalidanti.

Ovviamente bisogna sottolineare anche che un appoggio plantare corretto può apportare benefici a tutto l‘apparato locomotore nonché a quello vascolare e linfatico per quanto concerne il ritorno venoso e in generale a tutta la postura”.

Ha partecipato come giurato alle selezioni di Miss Italia.

“Ho partecipato come Ospite e Giurato ad alcune tappe delle selezioni ufficiali della Regione Campania dell’85° edizione di Miss Italia. Una vera emozione sposare il mio ruolo valutando dal punto di vista dell’armonia posturale, del portamento e della proporzione tantissime ragazze che ambiscono a diventare Miss Italia 2024”.

Dove possono contattarla i lettori?

“Sulle pagine social del Centro Podologico Pacilio, sul mio sito, centropodologicopacilio.it e al numero 081275021”.