Marco Maddaloni è stato particolarmente critico verso gli altri concorrenti nel momento in cui hanno compiuto un gesto che proprio non gli è piaciuto dopo l’uscita di Beatrice Luzzi.

La critica di Marco Maddaloni

Dal video qui sotto possiamo vedere come Marco Maddaloni non sia per nulla contento del comportamento che stanno avendo i concorrenti a tavola. Ma perché? Per capirlo meglio dobbiamo fare un passo indietro al momento in cui il Grande Fratello ha annunciato l’uscita dalla Casa di Beatrice Luzzi. In seguito il suo staff ha rilasciato la notizia della morte del padre:

“Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari“.

I gieffini ne sono venuti a conoscenza poi nel corso della giornata di ieri. Alcuni di loro hanno anche pianto ma a tavola, in serata, è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso a Marco Maddaloni. A un certo punto gli inquilini si sono messi a fare gli auguri ai propri cari, ridendo e scherzando ma anche cantando “Tanti auguri” in coro per la madre di Greta.

L’unico che sembra avere un viso scuro a causa della situazione è proprio lo sportivo. Lui stesso afferma: “Non è che potevamo evitare?“. Qualcuno gli risponde: “Anche secondo me“. E poi il coro riparte con Maddaloni che chiede ad alta voce: “Dai, ragazzi, non cantate però“. Tutto questo perché probabilmente lo ha trovato un gesto irrispettoso verso Beatrice.

In molti sul web (e qualcuno in casa) gli danno ragione in quanto è vero che lo show deve pur sempre andare avanti, ma poco prima avevano ricevuto questa brutta notizia e sarebbe stato bello sostenere la Luzzi passando una serata più tranquilla: “Sono totalmente impazziti tutti“. Vedremo se il conduttore avrà qualcosa da dire nella prossima puntata.