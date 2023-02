Insalata di carne cruda con scaglie di Piemontino Valgrana

Cucina

Redazione | 13 Febbraio 2023

Valgrana: semplicità con gusto

Ritrovare la quotidianità e riprendere le abitudini dopo le feste appena trascorse non significa però abbandonare il gusto e il piacere di ritrovarsi intorno a una tavola imbandita per condividere la gioia della convivialità.

Ci sono piatti entrati da tempo all’interno dei menu della tradizione, ma da cui non si può prescindere quando vogliamo andare sul sicuro.

Il Piemontino Valgrana, il celebre formaggio a pasta dura dall’aroma dolce e delicato, capace di coniugare genuinità e sapore, entra in gioco deliziando i palati e impreziosendo anche la più classica delle ricette.

L’insalata di carne cruda è, da sempre, una delle pietanze maggiormente proposte e amate, la cui rapida esecuzione non può tuttavia prescindere dalla qualità delle materie prime.

Ecco allora che il formaggio cult della nota impresa lattiero casearia leader nel suo settore apporta un notevole valore aggiunto che lo conferma un caposaldo all’interno dell’universo lattiero caseario.

Non si tratta soltanto del suo aroma unico e inimitabile, ma anche della sua versatilità: se il Piemontino è perfetto come formaggio da tavola, da degustare in purezza, fondamentale è il suo valore aggiunto nelle proposte più differenti.

Una conferma della sua ecletticità che lo rende un prodotto amato dai palati di grandi e piccini.

Se volete stupire i vostri ospiti con un piatto originale che affonda le radici in una tradizione consolidata ravvivata da questo formaggio così speciale, provate a proporre questa ricetta tipica incoronata dalle scaglie di Piemontino.

Servirete così un piatto che è portatore di due valori fondamentali per chi ama la buona cucina: l’eccellenza che non può prescindere dalla qualità eccelsa delle materie prime (e con Valgrana si va, anche in questo caso, sul sicuro) e, in secondo luogo, il fatto che la semplicità paghi sempre.

Se a quest’ultima apportiamo infine la giusta dose di creatività, la ricetta è servita. Semplice sì, ma con gusto.

Ricetta insalata di carne cruda con Piemontino

Ingredienti

Piemontino Valgrana tagliato a scaglie

100 gr di carne cruda di Fassona piemontese battuta al coltello

olio extravergine di oliva

limone

sale

pepe

Procedimento

Disporre in un piatto la carne cruda battuta al coltello, e condirla con un’emulsione di succo di limone, olio extravergine, sale e pepe.

Quindi, ricoprire la battuta con scaglie di formaggio Piemontino Valgrana ricavate con un tagliatartufo o un coltello, e servire.