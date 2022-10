IPC Method: una nuova puntata con l’esperienza di dimagrimento di Barbara

Torna la storia di Barbara

Ecco la storia di Barbara Corrado, 48 anni, di Latina, sposata con tre figli, casalinga a tempo pieno, che ha deciso di perdere definitivamente peso affidandosi a IPC METHOD®.

Per dimagrire negli ultimi anni le aveva davvero provate tutte: bibitoni, tisane, pasti sostitutivi, digiuni intermittenti, ottenendo scarsissimi risultati. Quando a inizio giugno si è rivolta al centro Lineasnella di Elena Nardone a Latina, che da tempo utilizza con grande soddisfazione il metodo IPC, aveva una sola cosa in testa: perdere 20 kg.

Durante la prima seduta di consulenza è salita sulla bilancia con un peso di 92 kg e 200 grammi per 1 metro e 65 centimetri di altezza, circonferenza vita di 108 cm, fianchi 118 cm e un indice di massa corporea (BMI) di 33,9.

Dopo 60 giorni il suo peso è di 77 kg e 200 grammi: ha perso 15 kg! La circonferenza vita da 108 cm è scesa a 85 cm: 23 cm persi nel giro vita. I fianchi da 118 cm a 96 cm: persi 22 cm nei fianchi. L’indice di massa corporea è passato da 33,9 a 28,28: meno 5,62 punti di BMI. In solo 60 giorni Barbara ha trasformato la sua taglia XL in meno di una taglia M.

“Sono al settimo cielo, i vestiti che ho nell’armadio mi stanno tutti quanti larghi, e quelli che prima mi stavano stretti ora mi vanno larghi”.

Una donna nuova

Barbara è un altra donna, la sua metamorfosi è sotto gli occhi ammirati di tutti. Sono trascorse solo otto settimane da quando è entrata nel nostro istituto e ci ha detto “Ho provato tutte le diete del mondo e questo è il risultato, voi siete la mia ultima spiaggia”.

Due mesi fa Barbara ha deciso che voleva definitivamente cambiare vita, grazie all’aiuto di IPC METHOD® e alla sua determinazione. In solo otto settimane ha ritrovato la sua autostima di donna, ha cambiato il suo modo di vestire, ha iniziato a fare sport ogni volta che ha del tempo libero. Tempo che condivide con il suo amatissimo compagno di vita, suo marito Claudio.

Barbara ha ritrovato la voglia di piacersi e di guardarsi allo specchio, ammirando il suo nuovo corpo in perfetto stato di salute con un’inattesa energia e vitalità che oggi le permette di fare cose che prima non avrebbe mai fatto. Cose come fare sport tutti i fine settimana.

“Sono così felice di aver perso tutti questi chili, che alle volte stento a crederci, perché davvero non ho fatto nessuna fatica, mi sembra di vivere un sogno. I trattamenti che faccio ogni settimana qui da Elena enfatizzano i 15 chili che ho perso. Infatti sembrano molti, ma molti di più, tutti me lo dicono quando mi fermano per strada. Mio marito Claudio mi guarda con altri occhi, e questo mi fa impazzire di felicità”.

Ogni passo fatto con determinazione verso il traguardo accrescerà sempre di più la tua autostima, e questo Barbara è merito del tuo impegno e della fiducia che hai riposto in tutti noi di IPC METHOD®.

Siamo a un passo dal tuo obiettivo: sono rimasti gli ultimi 5 chili. Non possiamo allentare l’attenzione che hai avuto sino ad ora… Abbiamo ancora qualche settimana davanti a noi.

Ciao Barbara, ci vediamo la prossima settimana per continuare con i nostri trattamenti corpo, e per il controllo settimanale.

Stay tuned… to continue the story of Barbara & IPC METHOD®!

