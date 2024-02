Dopo Annalisa anche Irama annuncia il suo primo concerto all’Arena di Verona

Spettacolo

Nicolò Figini | 1 Febbraio 2024

In queste ultime ore, dopo Annalisa, anche Irama ha annunciato con grande soddisfazione ed entusiasmo il suo primo concerto all’Arena di Verona.

Irama all’Arena di Verona

Questo pomeriggio Irama ha dato una bellissima notizia a tutti i sui fan perché ha annunciato che molto presto si esibirà, per la primissima volta, all’Arena di Verona. Il cantante ha raggiunto la popolarità grazie ad Amici di Maria De Filippi e per più volte ha preso parte al Festival di Sanremo.

Irama parteciperà anche all’edizione del 2024 con il brano “Tu no” e a pochi giorni prima dal debutto ha dato la notizia in esclusiva. Con grande emozione ed entusiasmo ha rivelato che il 15 maggio sarà Live dall’Arena nella città di Romeo e Giulietta. Qui di seguito le parole sui social:

“LA MIA PRIMA ARENA DI VERONA. Ci vediamo il 15 Maggio per una data unica in cui porterò live anche il mio prossimo disco. I biglietti saranno disponibili da domani alle 15:00. A chi ci sarà sempre”.

Irama non è il solo ex concorrente di Amici che ha da poco reso noto il concerto all’Arena di Verona. Anche Annalisa, pochissimi giorni fa, ha diffuso la sua notizia affermando di aver lavorato con dedizione e fatica per arrivar a realizzare il suo sogno:

“Chi mi conosce sa che quando mi è stato chiesto in passato quale fosse un sogno nel cassetto ancora da realizzare ho risposto che quel sogno speciale era tenere un concerto tutto mio in Arena. Quindi oggi mentre condivido con voi questa foto, questa notizia, me ne voglio ricordare.

E voglio ricordarmi che il lavoro, la pazienza, la dedizione, la passione, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia si sono trasformati in un vortice che dopo 13 anni ci ha portati qui. Leggo il mio nome, e poi leggo ‘Tutti in Arena’. Ed è tutto vero”.

Tutti i fan dei due artisti non vedono l’ora di poterli vedere dal vivo in concerto in una location così importante e suggestiva.