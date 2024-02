Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Febbraio 2024

Francesca Michielin

Per la prima volta Francesca Michielin ha parlato del problema di salute che la scorsa estate l’ha costretta a stoppare i suoi impegni lavorativi (tour compreso) per dedicarsi a sé. Ma cosa è successo e perché si è fermata? La cantante ospite di Stasera C’è Cattelan ha raccontato di aver subito un intervento e che le è stato tolto un rene e svelato come sta oggi.

“Mi hanno tolto un rene”, ha svelato Francesca Michielin

Nella puntata di Stasera C’è Cattelan del 30 gennaio tra gli ospiti intervenuti in studio anche una raggiante Francesca Michielin. La cantante durante la lunga chiacchierata con Alessandro Cattelan ha affrontato un argomento della sua vita privata.

Il conduttore ha ricordato l’accaduto, spiegando come il fatto abbia provocato un po’ di apprensione tra i suoi fan e colleghi, domandandole poi cosa fosse successo nel dettaglio. Francesca Michielin non si è tirata indietro e per quanto si sia trattato di qualcosa di delicato ne ha parlato con il sorriso, facendo anche qualche battuta: “È una cosa un pò pesante, i miei amici mi hanno detto ‘dopo aver scritto il cuore è un organo, il tuo prossimo disco si chiamerà il rene è un organo'”.

Cattelan a quel punto l’ha incalzata chiedendole se avesse avuto un problema al rene. Francesca Michielin ha risposto a sua volta: “Sì, da oggi in poi dirò ‘un colpo di rene’ anziché ‘un colpo di reni'”. Così il presentatore ha domandato se ne ha uno solo e la cantautrice ha precisato: “Si, si può vivere anche senza. Io ci rido su questa cosa, quando mi dicono frasi come ‘cosa un rene’, rispondo ‘no, altirmenti rimango al verde’. Faccio diverse gag”.

Come ricordato in precedenza infatti l’estate scorsa la cantante aveva rivelato di dover annullare inizialmente due show e, a seguire, il tour a causa di un intervento. Sui suoi social, in un lungo post, Francesca Michielin aveva parlato di dolori molto intensi e insostenibili. Per circa un annetto aveva provato a convincerci perché ama il suo lavoro, poi però ha compreso fosse necessario risolvere il problema.

Oggi quindi Francesca Michielin per fortuna sta bene e non poteva esserci notizia migliore di questa!