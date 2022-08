1 Irama pronto per il Sud-America

La musica è arte, ricerca, voglia di novità e nuovi spunti. Molti cantanti lo sanno bene e può capitare che ad un certo punto dell loro carriera vadano alla ricerca di nuovi sound o nuove realtà per avere ispirazione. Negli anni tantissimi artisiti italiani e internazioni lo hanno fatto, tornando con un bagaglio lavorativo e personale di grande spessore. L’ultimo a dire di voler andarsene dall’Italia per un nuovo progetto musicale è Irama.

L’ex allievo, nonché vincitore, di Amici ha sfornato tantissime hit in questi anni. Ha mostrato vari lati della musica fino ad arrivare a colpire al cuore gli ascoltatori a Sanremo 2022. La sua “Ovunque sarai”, dedicata ad una persona che non c’è più, è molto piaciuta e ha anche fatto capire al pubblico quanto il cantante sia maturato vocalmente. Così Irama ha avuto modo di lasciarsi un po’ alle spalle il solito pregiudizio che aleggia intorno a coloro che escono dai talent e che sfornano hit (soprattutto estive).

Intervistato dal quotidiano Il Messaggero, l’artista ha ora rivelato di aver intenzione di andarsene dall’Italia per una nuova esperienza. Ha riferito di sentirsi pronto a questa nuova avventura con la voglia di scoprire e assimilare nuove culture e nuovi suoni per fare poi nuova musica. Ecco le sue parole riportate da Gossip e TV:

“Sto pensando di trasferirmi in America Latina. Non so dove esattamente. Nei prossimi mesi mi prenderò del tempo per viaggiare e capire cosa fare. Mi piacerebbe raccogliere influenze locali per contaminare ancor di più la mia musica. E al tempo stesso vorrei far conoscere al pubblico di quei paesi il nuovo pop italiano, che negli ultimi anni ha acquisito una dimensione internazionale a livello di suoni e produzione”.

La meta scelta è quindi il Sud-America che in realtà lui ha già un po’ esplorato (musicalmente parlando) con il suo ultimo singolo estivo PamPamPamPamPamPamPamPam che ha proprio una base di dembow, genere musicale nato in Giamaica.

A quanto pare Irama ha già avuto dei contatti col mondo latino e ha intenzione di realizzare un progetto davvero grande e importanti. Ecco cosa sappiamo…