È morta Irene Cara, star di Fame e Flashdance: l’annuncio

Andrea Sanna | 26 Novembre 2022

L’annuncio: “È morta Irene Cara”

L’abbiamo ammirata e apprezzata come cantante e attrice. Indimenticabili le hit Fame e What a feeling per i musical Fame e Flashdance, grazie ai quali ha vinto due volte l’Oscar (e non solo) come colonna sonora per la miglior canzone. Oggi il mondo piange la scomparsa di Irene Cara, morta all’età di 63 anni nella sua casa in Florida.

A darne il triste annuncio sui social la sua agente e amica Judith A. Moose. Attraverso un comunicato ha reso nota la scomparsa di Irene Cara, spiegando che ancora non sono chiare le cause della sua morte. La manager ha chiesto, gentilmente, di rispettare la privacy della famiglia dell’artista che, in questo momento, si è chiusa nel proprio dolore. Ha rivelato che molto presto saranno rese note le date dei funerali e memoriale per i fan. Queste le parole sugli account ufficiali:

“È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di Irene Cara. Il Premio Oscar l’attrice, cantante, cantautrice e produttrice vincitrice è passata a miglior vita nella sua casa in Florida. La sua causa di morte è attualmente sconosciuta e verrà rilasciata quando le informazioni saranno disponibili. La famiglia di Irene ha richiesto la privacy mentre elaborano il loro dolore. Era un’anima meravigliosamente dotata, la cui eredità la farà vivere per sempre attraverso la sua musica e i suoi film. In attesa dei suoi funerali, sarà pianificato un memoriale per i suoi fan in una data futura”, ha scritto l’agente di Irene Cara che ha confidato quanto sia stato difficile per lei dare questa notizia.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh — Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022

Nella giornata odierna i fan di tutto il mondo si stringono intorno alla famiglia e amici e piange un’artista straordinaria come Irene Cara che non sarà mai dimenticata. Sui social, intanto, è iniziato il cordoglio e in tanti la stanno salutando con parole d’affetto e immensa stima. Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono nel ricordo dell’attrice e cantante statunitense.