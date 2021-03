1 L’irruzione durante la diretta TV

Spesso vi parliamo dei programmi televisivi italiani e dei suoi protagonisti. Oggi facciamo un salto in Romania, dove tre giorni fa si è verificato un episodio davvero inusuale. Nel corso della diretta TV della trasmissione Acces Direct su Antena 1 vi è stata l’irruzione di una donna, che si è scagliata duramente contro la conduttrice. Ma vediamo insieme cosa è accaduto.

La presentatrice Mirela Vaida stava parlando alle telecamere, quando ad un certo è accaduto qualcosa che l’ha spaventata non poco. Una donna, infatti, ha fatto irruzione nel corso della diretta TV della trasmissione completamente nuda ed è riuscita ad entrare nello studio televisivo con un sasso. Eludere guardie e presenti a quanto pare è stato un gioco da ragazzi, dato che la donna in questione si è rivolta con aria minacciosa verso la Vaida con un sasso in mano, che poco dopo le ha lanciato contro chiedendole dei soldi in cambio.

Dopo l’irruzione in diretta TV Mirela Vaida ha potuto riprendere la sua trasmissione. E ha rilasciato alcune dichiarazioni.