THE SHOW MUST GO ON! Una giornalista ingoia in diretta una mosca durante il TG (VIDEO)

Social

Andrea Sanna | 30 Maggio 2024

Nel corso del telegiornale Boston 25 News, la conduttrice TV Vanessa Welch ha avuto a che fare con una mosca. L’insetto si è prima posizionato sull’occhio della presentatrice e poi sulle sue labbra. Lei pur di non interrompere, con disgusto, avrebbe ingoiato la mosca. Il video è diventato virale!

La conduttrice TV ingoia una mosca

Notizie non solo dal nostro Paese con Chiara Ferragni in lacrime sui social, Fedez e il commento alla sua presunta nuova fiamma oppure il gesto di Francesco Totti verso Ilary Blasi. Stavolta andiamo dall’altra parte del mondo e più precisamente in America. Una conduttrice TV infatti si è resa protagonista di un episodio davvero particolare.

Vanessa Welch, presentatrice del notiziario Boston 25 News, durante la diretta parlava i telespettatori. Improvvisamente però una mosca ha iniziato a disturbarla e si è posizionata vicinissima al suo occhio. La conduttrice ha proseguito nel fare il suo lavoro, mentre l’insetto è volato ed è arrivato alla sua bocca. La Welch però non si sarebbe scomposta più di tanto e avrebbe ingoiato la mosca. Il filmato della conduttrice TV è diventato virale non solo negli USA. ha raggiunto gli utenti di tutto il mondo e non sono mancate considerazioni.

⚡️🫶 News anchor on Boston25

Vanessa Welch swallowed a fly that flew into her mouth, but continued to talk as if nothing had happened.👏👏👏👏 pic.twitter.com/BNQJvhX284 — 🌕Nikita_X 🫶 (@Mister_Nikita_X) May 29, 2024

Se alcuni ironicamente hanno commentato con un sarcastico “il bello della diretta”, altri ci hanno tenuto a elogiare la professionalità della conduttrice TV, Vanessa Welch. Questo perché, come detto, mentre annunciava le notizia al TG Boston 25 News, pur di non fermarsi, avrebbe compiuto il gesto precedentemente raccontato. Si nota il suo disgusto e come biasimarla. Ma in ogni caso ha proseguito il racconto delle notizie della giornata.

TMZ o il Post NY pare abbiano provato persino a contattare la giornalista e l’ufficio stampa del notiziario per avere un commento sull’episodio della conduttrice TV, ma pare esserci silenzio intorno alla vicenda.

Chi è Vanessa Welch

Per chi non lo sapesse, Vanessa Welch è la conduttrice TV di Boston 25 News da tanti anni, precisamente dal 2015. È sposata con il meteorologo del notiziario, Jason Brewer e ha tre figli.

Lei si occupa di alcune precise fasce orarie del notiziario del Massachussetts (precisamente 17, 18, 22 e 23) e in questi anni è stata anche inviata. Ha seguito diversi episodi ed eventi importanti nel Paese.