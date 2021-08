1 Le foto di Isabella Ricci

Una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione di Uomini e Donne è stata certamente Isabella Ricci. Come sappiamo la Dama è arrivata nel parterre del Trono Over lo scorso febbraio, e fin da subito ha conquistato non solo il pubblico, ma anche alcuni Cavalieri. In breve così la Ricci ha iniziato a frequentare Biagio, Riccardo e Aldo, scatenando la gelosia di Gemma Galgani, che aveva dato il via a una conoscenza proprio con quest’ultimo. Nel corso dei mesi così tra le due non sono mancati diversi scontri. In più di un’occasione la Dama torinese ha espresso dure parole per Isabella, che nel mentre è stata difesa non solo dagli opinionisti, ma anche dal pubblico e da alcuni Cavalieri.

Nel mentre in molti si chiedono già se la Ricci farà ritorno a Uomini e Donne anche per la prossima stagione. Come sappiamo infatti a breve inizieranno le registrazioni delle nuove puntate, ma attualmente non è chiaro se la Dama tornerà a sedere nel parterre del Trono Over. In attesa di news però proprio in queste ore la rivale di Gemma Galgani è finita al centro dell’attenzione mediatica.

Non tutti infatti sanno che in passato Isabella Ricci ha lavorato come modella. Fino a ora però non erano mai state trovate sul web foto di quel periodo. A mostrare un’immagine inedita del suo passato però è stata la stessa Dama. La Ricci infatti sui social ha condiviso uno scatto risalente ai tempi in cui lavorava proprio come modella. Nell’immagine Isabella appare in splendida forma, e naturalmente la foto è stata apprezzata da tutti i suoi fan.

Lo scatto della Ricci non è passato inosservato, e in molti hanno fatto i complimenti alla Dama. Il web intanto attende con ansia di scoprire cosa accadrà e se Isabella farà parte della nuova edizione di Uomini e Donne.