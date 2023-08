NEWS

Andrea Sanna | 24 Agosto 2023

Amici 22

Il dolce cartello di Isobel per Cricca

Il video che sta circolando in queste ore sui social network ha emozionato tanti fan di Amici e non solo. Nella clip in questione si vede Isobel seguire un concerto del suo fidanzato Cricca. Come una teenager con il proprio idolo, la ballerina si è munita di cartello che ha incisa una dedica: “Quanto sei bello”.

Nella clip Isobel è sorridente ed emozionata di vedere il suo fidanzato sul palco durante l’esibizione. In pochi istanti il filmato è diventato virale, come dicevamo, e si tratta di un ennesimo segnale di come le cose tra la ballerina e il cantautore romagnolo vadano a gonfie vele.

La storia d’amore tra Cricca e Isobel è nata tra i banchi di scuola di Amici 22. Una relazione la loro che è durata per un breve periodo, perché entrambi hanno poi deciso che sarebbe stato più giusto concentrarsi sul percorso scolastico.

Nonostante questo però c’è da dire che se Isobel è parsa sempre un po’ più vaga sul loro rapporto, Cricca invece non ha mai nascosto i suoi sentimenti per lei. Anche di recente ospite di Lorella Cuccarini, il cantante ha confessato di essere innamorato della ballerina. Al contempo però ha preferito non sbilanciarsi troppo, spiegando che serviva del tempo per ritrovarsi ma che, comunque, ci avrebbe provato. Sperava peraltro che anche per la danzatrice i sentimenti erano rimasti invariati.

A Velvet Music sempre Cricca aveva anche confermato di come le cose tra loro stessero procedendo nel migliore dei modi e si diceva felice per non essersi arreso alla prima difficoltà. Questo quindi gli ha dato una spinta ulteriore per conquistare Isobel. Poi il riavvicinamento (anche sui social) fino alla conferma definitiva: stanno insieme! L’annuncio è arrivato nella giornata del 9 agosto, quando i due hanno pubblicato degli scatti su Instagram che li ritraggono insieme.

E a voi piacciono Cricca e Isobel come coppia?