Vincenzo Chianese | 22 Luglio 2023

Amici 22

Parla Cricca

Uno dei protagonisti di Amici 22 è stato senza dubbio Cricca. Come sappiamo il percorso del cantante all’interno del talent show è stato segnato da alti e bassi. Poco prima dell’inizio del Serale infatti Giovanni era stato eliminato dal programma. Tuttavia solo dopo una settimana è riuscito a riottenere il banco, tornando così all’interno della scuola per proseguire il suo percorso. Ad Amici per di più il cantante ha anche trovato l’amore, al fianco di Isobel. Tuttavia dopo una manciata di settimane la relazione è giunta al termine. Di recente però Giovanni e la ballerina sono stati beccati insieme, e si è così parlato di un presunto ritorno di fiamma. Ma come sono oggi i rapporti tra i due e cosa sta accadendo tra loro? A svelarlo è proprio il giovane artista, nel corso di un’intervista per Velvet Music:

“Non ho mai nascosto a nessuno i sentimenti forti che provavo e che provo per questa ragazza incredibile. Il non essermi arreso credo sia servito. I nostri rapporti oggi sono molto buoni”.

Ma non è finita qui. Nel corso della chiacchierata infatti Cricca ha anche parlato di Maria De Filippi, spendendo per la conduttrice bellissime parole:

“Maria è una persona straordinaria, fuori dal comune. La stimo moltissimo ed è stata presente sempre, per sostenere e aiutare ognuno di noi. Maria è materna, amichevole, simpatica e soprattutto vera”.

Infine Cricca ha anche parlato del suo singolo Australia, che abbiamo ascoltato per la prima volta ad Amici e che in queste settimane sta ottenendo un ottimo successo. In merito dunque Giovanni afferma:

“Australia parla di me, della mia infanzia e quindi ha un grande valore. Racconta della leggerezza e della spontaneità che avevo da bambino e che cerco di maniere tutt’ora, e per sempre. L’Australia ha segnato un momento importante della mia vita e lì ho lasciato tantissimi bei ricordi”.