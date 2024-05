Isobel Kinnear compie 21 anni e Giulia Stabile le organizza una festa a sorpresa negli studi di Amici (FOTO)

NEWS

Nicolò Figini | 8 Maggio 2024

Isobel Kinnear è stata una delle studentesse più amate di Amici e oggi è una professionista acclamata con grande entusiasmo dal pubblico. Il 7 maggio ha compiuto 21 anni e Giulia Stabile le ha organizzato una festa a sorpresa.

La festa di compleanno per Isobel Kinnear

Isobel Kinnear è stata una delle studentesse di ballo più amate della scuola di Amici negli ultimi anni. Il suo talento le ha fatto guadagnare un contratto con il talent perché Maria De Filippi l’ha voluta assumere come professionista delle più recenti emozioni.

Da quando ha chiuso la sua storia con l’ex allievo Cricca oggi pare si stia concentrando solo sul ballo. In merito alla sua vita privata infatti non abbiamo alcuna informazione, in quanto pare si stia godendo la sua esperienza lavorativa circondata da tutti i suoi colleghi. Tra questi anche Giulia Stabile, la quale le ha voluto organizzare una festa a sorpresa per il suo compleanno.

Il 7 maggio 2024 Isobel Kinnear ha compiuto 21 anni e ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto e di video in cui si mostra felice di passare la giornata con i suoi amici. In descrizione ha scritto:

“Sono la ragazza più fortuna del mondo con due famiglie ai lati opposti della Terra. Grazie mille di cuore a tutti per l’amore. Non potrei essere più grata”.

Isobel Kinner felice con gli altri ballerini di Amici

Nelle sue Stories ha poi voluto dedicare un ringraziamento speciale proprio a Giulia Stabile: “Lei, la mia principessa dal cuore grande, ha organizzato tante sorprese per me oggi“. Possiamo notare come la ballerina si stia molto divertendo insieme agli altri ballerini nello studio di Amici ma anche nel dietro le quinte.

Un selfie della professionista di Amici

Anche noi di Novella 2000 ci aggiungiamo facendole i nostri più cari auguri di buon compleanno.