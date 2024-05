NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Maggio 2024

Elodie

Pochi giorni fa, in occasione del concerto evento Una. Nessuna. Centomila, Elodie ha duettato con Tananai e la performance ha infiammato il web. Tuttavia pare che l’esibizione abbia scatenato la gelosia di Andrea Iannone.

Il duetto di Elodie e Tananai fa ingelosire Iannone

È un periodo di grande serenità questo per Elodie. Sappiamo bene che dopo un 2023 ricco di successi e di traguardi al momento la cantante si sta godendo del meritato riposo, senza però mai mettere da parte la sua musica. Anche la vita privata della Di Patrizi procede a gonfie vele e pare che la storia d’amore con Andrea Iannone, che ormai va avanti da quasi due anni, stia procedendo nel migliore dei modi. Spesso infatti la coppia si mostra sui social complice e innamorata e sono già in molti a sognare il grande passo. In questi giorni però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Scopriamo di cosa si tratta.

Lo scorso weekend proprio l’ex allieva di Amici è stata tra gli ospiti del concerto benefico Una. Nessuna. Centomila, dedicato alla raccolta fondi per la lotta contro la violenza sulle donne. Nel corso della serata così la cantante ha duettato anche insieme a Tananai, sulle note di Tango, e la performance ha infiammato l’Arena di Verona e il web.

Tuttavia, stando a quanto riporta il settimanale Chi, sembrerebbe che l’esibizione di Elodie e Tananai abbia scatenato la gelosia di Andrea Iannone. A seguito del duetto, come si legge sulla rivista, pare che il pilota dopo aver visto i due artisti particolarmente vicini abbia chiamato la sua fidanzata e che tra i due ci sia stata qualche scintilla. Ciò nonostante non ci sarebbe di che preoccuparsi.

Le cose tra la Di Patrizi e Iannone procedono infatti a gonfie vele e attualmente nulla sembrerebbe scalfire la serenità della coppia.