1 Scopriamo chi resta e chi abbandona L’Isola dei Famosi 16

Pochi giorni fa Ilary Blasi ha annunciato che L’Isola dei Famosi 16 non terminerà tra pochi giorni come si pensava, e che la finale del reality è prevista per il prossimo 27 giugno.

In queste ore così i concorrenti hanno pensato al da farsi e stasera hanno comunicato le loro decisioni ufficiali.

Ma chi sono dunque i naufraghi che restano in Honduras e chi sono invece quelli che abbandonano il programma?

Andiamo a scoprirlo insieme.

Estefania Bernal resta a L’Isola dei Famosi

Estefania Bernal ha deciso di restare in gioco e di proseguire il suo percorso.

Andiamo avanti.