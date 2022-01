Isola dei Famosi 2022, nel cast una coppia di ex gieffine storiche? Il rumor di TV Blog

Nel cast dell’Isola dei Famosi 2022 due ex gieffine?

Fervono i preparativi per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2022, che vedrà alla conduzione ancora una volta Ilary Blasi. Di tanto in tanto in questi mesi stanno spuntando dei rumor riguardanti il cast che volerà in Honduras. Altri due nomi arrivano direttamente da TV Blog. Il ben informato sito ha reso nota l’indiscrezione su due famose e amate ex gieffine pronte a creare dinamiche. Leggiamo quanto segue dal portale web.

“La coppia, la terza che siamo in grado di anticiparvi e che parteciperà alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in arrivo a marzo su Canale 5 dopo il termine del Grande Fratello Vip 6, è composta da Guendalina Tavassi e Floriana Secondi”.

Si apprende. Guendalina Tavassi la ricordiamo come una delle protagoniste del Grande Fratello 9 e l’abbiamo vista anche nella trasmissione di Rai 1, Tale e Quale Show. Floriana Secondi, invece, ha vinto l’edizione numero tre del longevo reality di Canale 5 ed è stata spesso ospite nei programmi di Barbara d’Urso. Continuando a leggere l’articolo di TV Blog sembrerebbe che Guendalina e Floriana non siano le uniche prescelte.

Nell’elenco fatto dal sito si è parlato anche degli opinionisti e dell’inviato de L’Isola dei Famosi. Vediamo quanto si apprende:

“La coppia formata da Floriana Secondi e Guendalina Tavassi si aggiunge a quelle che vi abbiamo già anticipato formate da Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni e Ilona Staller pure con il figliolo Ludwig Maximilian Koons. Per il ruolo di inviato, come già detto, è in pole position Alvise Rigo, mentre gli opinionisti in studio saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria”.

L’Isola dei Famosi 2022 al momento è work in progress ma i chiacchiericci non sembrano mancare! Che ne pensate dei nomi emersi fino a ora? Diteci la vostra e continuate a seguirci per altre news su L’Isola e non solo!

