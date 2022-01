1 Nel post puntata Delia Duran sbotta

L’ennesimo confronto con il marito Alex Belli non sembra aver rincuorato in nessun modo Delia Duran. Anzi. Nel post puntata la modella è parsa davvero molto arrabbiata e ha fatto varie confidenze a Sophie Codegoni. Le due si sono ritrovate in veranda ed è qui che la venezuelana è sbottata lasciandosi andare a un nuovo e duro sfogo:

“Io difenderò sempre le donne. Non so se diventeremo grandi amiche, però voglio chiarire. Non si capisce se è innamorato di Sole o di me. Capite il mio stato d’animo? Sono rimasta scioccata che io l’ho perdonato subito e lui ha continuato a parlare soltanto di Soleil. Lui continua con il suo giochetto e io allora adesso dico basta. Lui sta giocando sia con me che con lei, ma basta smettila”.

Si apprende da Biccy che ne ha riportato il contenuto della sfuriata: “Magari è anche Soleil una vittima in tutto ciò. Se non prende posizione prende in giro me e lei. Io sono per le donne. Guarda che è lui, è tutta colpa sua, non si vuole fermare. Doveva fermarsi e non lo fa. Io amo veramente le donne e questa tensione con Soleil mi fa soffrire, io vorrei parlarci anche adesso”.

A seguire, sempre a proposito dell’incontro che non ha fatto altro che creare malumori, Delia Duran ha proseguito: “Io stavo per lasciarlo. Adesso però ho deciso, voglio una pausa di riflessione. Io purtroppo ho i progetti con lui e mia madre che è da lui. Capisci perché non lo mando a fare in c**o?! Altrimenti per queste str****te che sta facendo avrei deciso diversamente. Ho i miei vestiti e tutto con lui. In questo momento ho tutto da lui, ho mia madre, ho tutto. Stasera stavo per lanciargli addosso l’anello, poi mi sono fermata. Sai perché? Soltanto perché lui mi ha detto che ha fatto un Twitter bello sul nostro matrimonio, ma non l’hanno fatto vedere. Quindi manca un tassello anche lì” ha detto Delia Duran.

“Tutti che mi dicono ‘io fossi in te l’avrei lasciato’, ma no è così facile. Dall’esterno è facile giudicare tutto. Adesso mi manca ancora un passaggio, parlare con lei e comprendere cosa è successo bene con Alex. La complicità con lui si è rotta comunque. Prima tra me e lui non c’erano segreti. Devo riflettere bene su quello che voglio”.

Oltre a dire queste cose, Delia Duran si è lasciata scappare altre nuove confessioni sul suo rapporto privato con Alex Belli. Continua…