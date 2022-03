1 Contraccettivi a L’Isola dei Famosi 2022? Tutto sul rumor

Tra non molto avrà inizio la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022. Lunedì 21 marzo, infatti, ritroveremo Ilary Blasi alla conduzione del reality in compagnia degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Sui concorrenti ancora incerte le informazioni. Per il momento, infatti, si tratta principalmente di indiscrezioni. Solo a ridosso dell’inizio sapremo con maggiore certezza le loro identità.

Ad ogni modo, però, in queste ore si sono fatti strada alcuni rumor che riguardano i kit di sopravvivenza. Al loro interno, di solito, ci sono oggetti base che possono servire nel corso di questa avventura a tutti i naufraghi. Parliamo di cose essenziali che devono essere date a loro. Stando a quanto riporta anche Deianira Marzano, però, quest’anno ci sarebbe una grossa novità. Delle fonti vicine all’influencer, che lavorano alla trasmissione, le avrebbero confermato che i concorrenti avranno a disposizione anche dei contraccettivi.

L’introduzione dei preservativi, se tale rumor venisse confermato, sarebbe una scelta che mai è stata fatta prima d’ora. Probabilmente ne sapremo di più in futuro, soprattutto sul motivo di questa novità. Dobbiamo prendere le informazioni appena riportate con le pinze. Non c’è ancora nulla di sicuro. Continuate a seguirci per eventuali sviluppi sulla faccenda.

Sempre Deianira, inoltre, qualche giorno fa aveva anticipato che nel cast de L’Isola dei Famosi 2022 sarebbe entrato anche un ex concorrente di X Factor, ovvero Blind. Andiamo a vedere, quindi, la lista completa di coloro che potrebbero partecipare al reality di Canale 5:

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Guendalina ed Edoardo Tavassi

Gustavo e Jeremias Rodriguez

I Cugini di campagna

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Ilona Staller

Roberta Morise

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Jovana Djorkevic

Marco Melandri

Antonio Zequila

Nicolas Vaporidis

Roger Balduino

Chi di loro vedremo sbarcare sull’isola? Lo scopriremo. Continua…