1 Il Covid contagia uno dei Cugini di Campagna prima de L’Isola dei Famosi 2022?

L’Isola dei Famosi 2022 è sempre più vicina. Il 21 marzo ritroveremo in studio Ilary Blasi in compagnia dei suoi opinionisti. Quest’anno saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Per quanto riguarda i concorrenti, invece, ancora diverse incertezze. Pare, però, che oggi siano stati fatti i servizi fotografici. A rivelarlo l’influencer Deianira Marzano. Ma ci sarebbero anche altre indiscrezioni a riguardo. Infatti, ci sarebbe stato un grande assente.

A quanto pare, infatti, uno dei Cugini di Campagna avrebbe contratto il Coronavirus e non sarebbe potuto essere presente. Queste le sue parole: “Oggi proprio una giornata di gossip che riguarda L’Isola dei Famosi. Ci sono stati i servizi fotografici di tutti i concorrenti. E Silvano Michetti, uno dei Cugini di Campagna, ha il covid e quindi non ha potuto partecipare“. Speriamo che il cantante possa rimettersi in piedi presto. Al momento non abbiamo idea di quali siano le sue condizioni di salute. Se si rimetterà in tempo dovrebbe partire con tutti gli altri. In caso contrario, probabilmente, li raggiungerà in seguito.

Andiamo, ora, a vedere la lista completa degli altri presunti concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022:

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Guendalina ed Edoardo Tavassi

Gustavo e Jeremias Rodriguez

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Ilona Staller

Roberta Morise

Blind

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Jovana Djorkevic

Marco Melandri

Antonio Zequila

Nicolas Vaporidis

Roger Balduino

Ovviamente la certezza di chi vedremo a L’Isola dei Famosi 2022 ce l’avremo nei prossimi giorni. Pare, inoltre, che ci dovrebbe essere anche una grande novità. Continuate a leggere…